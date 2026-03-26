«Торпедо» о попытках улететь из Череповца: «Сразу после матча – в аэропорт. Досмотр, посадка – в последний момент возвращаемся на стоянку. Приехали утром – снова без взлета»

«Торпедо» рассказало о попытках улететь из Череповца.

«Торпедо » поделилось подробностям проблем с вылетом из Череповца. Нижегородский клуб не может покинуть город после стартовых матчей первого раунда Кубка Гагарина с «Северсталью » (1-1 в серии).

«Сразу после матча – в аэропорт. Досмотр, посадка, выкатились на полосу – в последний момент возвращаемся обратно на стоянку. Ждем, думаем, что дальше – в итоге едем обратно в отель с планом вылететь утром.

Но утро решило добавить еще экшена. Пожарная сирена в гостинице, эвакуация, пожарные – полный комплект. После такого старта дня нам все-таки дали добро на вылет. Приехали в аэропорт, снова досмотр, снова посадка и снова без взлета.

Сейчас продолжаем ждать разрешение на полет в Нижний», – сказано в сообщении «Торпедо».

Третья игра серии запланирована на 27 марта.

