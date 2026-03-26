  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Торпедо» о попытках улететь из Череповца: «Сразу после матча – в аэропорт. Досмотр, посадка – в последний момент возвращаемся на стоянку. Приехали утром – снова без взлета»
18

«Торпедо» поделилось подробностям проблем с вылетом из Череповца. Нижегородский клуб не может покинуть город после стартовых матчей первого раунда Кубка Гагарина с «Северсталью» (1-1 в серии).

«Сразу после матча – в аэропорт. Досмотр, посадка, выкатились на полосу – в последний момент возвращаемся обратно на стоянку. Ждем, думаем, что дальше – в итоге едем обратно в отель с планом вылететь утром.

Но утро решило добавить еще экшена. Пожарная сирена в гостинице, эвакуация, пожарные – полный комплект. После такого старта дня нам все-таки дали добро на вылет. Приехали в аэропорт, снова досмотр, снова посадка и снова без взлета.

Сейчас продолжаем ждать разрешение на полет в Нижний», – сказано в сообщении «Торпедо».

Третья игра серии запланирована на 27 марта.

Силаев может продлить контракт с «Торпедо», сообщил журналист Хайруллин: «Слухи о том, что он подпишется с «Нью-Джерси», – всего лишь слухи»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
logoТорпедо
logoСеверсталь
logoКХЛ
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А Северсталь вылетела или тоже туда сюда катается?
Куда она вылетит. В аэропорту Череповца в Вологодской области ввели ограничения на полеты самолетов. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба Росавиации. Вчера аэропорт тоже закрыт был, на полтора часа вчера только и снимали запрет. Сева сегодня должна лететь была, но тоже курят.
Всё то же самое, просто пресс-служба Северстали не нагнетает.
Можно было до Вологды доехать и оттуда полететь. Хотя там вроде нет прямого на НН
В Вологде в аэропорту максимально як 40 может взлететь ,а в основном кукурузники. В Череповце единственный в области аэропорт международного класса с ВПП 2,5 км
Третий матч тоже сыграть в Череповце, потом 3 в НН.
боюсь, НН не согласится, пока неизвестна судьба 6-го матча
А в Москве тоже все аэропорты закрыты? Череповец-то от Украины далеко за Москвой.
Зато там хим завод в Череповце, в который целится Украина
Череповец деревня, не понятно почему судьи так за них впряглись.
Туповатый комент. Аэропорт не Череповец закрывает, а Росавиация из-за атаки дронов.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Торпедо» не может покинуть Череповец после матча Кубка Гагарина: «12 часов назад должны были вылететь, но мы по-прежнему в аэропорту»
сегодня, 10:30
Исаков про 0:4 от «Северстали»: «Торпедо» нахватало много необязательных удалений, они нас выбили из колеи. Удаление Кручинина разберем внутри команды»
вчера, 20:58
Козырев о 4:0 с «Торпедо»: «Ребята понимали важность игры и приложили все силы для победы. Много столкновений – это обычная игра плей-офф»
вчера, 20:51
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Авангард» играет с «Нефтехимиком», «Динамо» Минск – с «Динамо» Москва, «Локомотив» против «Спартака», «Металлург» победил «Сибирь»
24 минуты назадLive
«Металлург» обыграл «Сибирь» (5:1) и ведет 2-0 в серии. Пресс сделал дубль, Канцеров и Ткачев набрали по 2 очка
29 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Тампа» – с «Сиэтлом», «Миннесота» в гостях у «Флориды», «Лос-Анджелес» встретится с «Ванкувером»
сегодня, 14:59
Гендиректор «Барыса»: «Дайте нам 3-4 года – будем играть в финале Востока при увеличении средств. Нужно работать, чтобы появились спонсоры и поверили нам»
сегодня, 15:54
Романов в бесконтактном джерси принял участие в тренировке «Айлендерс». Защитник не играет с 19 ноября из-за травмы плеча
сегодня, 15:40
Игроки «Торпедо» вернулись в Нижний Новгород из Череповца: «Добрались до дома!»
сегодня, 14:30
Крикунов о словах Третьяка про матчи с Канадой и США: «Раньше надо было 600 тысяч долларов заплатить им за матч, и все. Если это будет финансово интересно, согласятся»
сегодня, 14:17
Плющев о словах Ларионова про автобус от ЦСКА в матче со СКА: «Неприлично искать недостатки у команды, которая тебя победила. То, что выставил Никитин, позволило ему выиграть»
сегодня, 13:57
Кирилл Князев об Овечкине: «И в 45 лет будет много забивать, если захочет. Саня – лучший снайпер и бомбардир «Вашингтона», он в прекрасной физической форме»
сегодня, 13:27
Пономарев о жизни в США и России: «Съем жилья – одно из самых больших отличий. В Америке квартиру сдают без мебели – надо закупать новую или арендовать. Это мне не очень нравится»
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец о «Барысе»: «Если бы мы лучше играли в большинстве, было бы гораздо больше шансов попасть в плей-офф. Скамейка должна быть расширена, точечные замены должны быть»
13 минут назад
Генменеджер «Амура»: «Нужен игрок обороны, который будет закрывать большинство. Мониторим рынок, исходим из нашего зарплатного фонда. Если попадется качественный легионер, рассмотрим»
40 минут назад
Дмитрий Рябыкин: «Нефтехимику» нужно чудо, чтобы выиграть серию с «Авангардом». По подбору игроков это разные команды от слова совсем»
сегодня, 15:26
Коньков о Лукашенко на матчах минского «Динамо»: «На хоккеистов это мало влияет, они не будут играть хуже или лучше. Но им однозначно приятно, что есть поддержка президента»
сегодня, 15:13
Маркус Филлипс: «Лля меня Ларионов – тренер номер один. Он поверил в мои силы, очень помог. Он не боится указывать на недочеты, чтобы я играл лучше»
сегодня, 14:58
Гафуров о новой арене «Торпедо»: «Сейчас строителям предстоят завершающие документальные работы, организация необходимых бумажных процедур»
сегодня, 14:50
Яшкин о 2-0 в серии с «Трактором»: «У нас четыре доминирующих звена. Игра по кайфу, пока все идет неплохо. Чуть построже играем, реализовываем свои возможности»
сегодня, 14:42
Защитник СКА Филлипс о еде в России: «Люблю борщ на ужин, а на завтрак – сырники. Они мое любимое лакомство»
сегодня, 13:43
Защитник «Динамо» Пыленков о сравнениях с Макаром: «Эти ребята на другом уровне. Пока что»
сегодня, 12:59
Дмитрий Губерниев: «НХЛ и КХЛ – две большие разницы, как и АПЛ с РПЛ»
сегодня, 12:38
Рекомендуем