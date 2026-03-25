Исаков про 0:4 от «Северстали»: «Торпедо» нахватало много необязательных удалений, они нас выбили из колеи. Удаление Кручинина разберем внутри команды»

Исаков о 0:4 от «Северстали»: «Торпедо» нахватало много необязательных удалений.

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков связал с плохой игровой дисциплиной поражение от «Северстали» (0:4, 1-1) в матче 1-го раунда Кубка Гагарина.

«Мы нахватали много необязательных удалений, они нас выбили из колеи. Мы прекрасно понимали, что «Северсталь » начнет этот матч очень активно, но не планировали, что будем играть столько в меньшинстве.

Мы все люди, но главное, что я сегодня увидел, это заряженность череповчан. Я сегодня могу повторить те слова, которые говорил после первой игры: ничего не произошло, готовимся к следующей игре с максимальной концентрацией.

Удаление Кручинина разберем внутри команды», – сказал Исаков.

Кручинин получил 5+20 за атаку Иванцова в область головы и шеи в матче «Торпедо» и «Северстали»