Исаков про 0:4 от «Северстали»: «Торпедо» нахватало много необязательных удалений, они нас выбили из колеи. Удаление Кручинина разберем внутри команды»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков связал с плохой игровой дисциплиной поражение от «Северстали» (0:4, 1-1) в матче 1-го раунда Кубка Гагарина.

«Мы нахватали много необязательных удалений, они нас выбили из колеи. Мы прекрасно понимали, что «Северсталь» начнет этот матч очень активно, но не планировали, что будем играть столько в меньшинстве.

Мы все люди, но главное, что я сегодня увидел, это заряженность череповчан. Я сегодня могу повторить те слова, которые говорил после первой игры: ничего не произошло, готовимся к следующей игре с максимальной концентрацией.

Удаление Кручинина разберем внутри команды», – сказал Исаков.

Кручинин получил 5+20 за атаку Иванцова в область головы и шеи в матче «Торпедо» и «Северстали»

Если опустить спорный момент с Ильиным, и спорный с выходом 1 на 1, то откровенно Торпедо играл грязно, за что и проиграл.
Если Тренер им не вразумит на следующую игру верную установку, а скажет что судьи тянули Севу, и давайте накажем ее за это, то 3 игра будет еще грязнее.
Плохая игра с нашей стороны, даже без удалений Сева нас сегодня бы переиграла.Ну да ладно,ждём дома с правильным настроем и дисциплиной всё у нас получится.
От кого от кого, но от Кручинина не ожидал такого. Год назад еще за Северсталь играл. А тут такое. Это ж надо еще умудрится такое комбо собрать: игрока без шайбы, в голову и борт, с кровью. Психанули торпедовцы, перенервничали. Надеюсь в Нижнем обе команды будут чисто играть.
Материалы по теме
Козырев о 4:0 с «Торпедо»: «Ребята понимали важность игры и приложили все силы для победы. Много столкновений – это обычная игра плей-офф»
сегодня, 20:51
«Северсталь» перебросала «Торпедо» – 51:16. Самойлов сделал шатаут
сегодня, 19:15
«Северсталь» победила «Торпедо» (4:0) и сравняла счет в серии (1-1). У Лишки победный гол, Ильин сделал дубль
сегодня, 19:14
Кубок Гагарина. ЦСКА победил СКА, «Ак Барс» обыграл «Трактор», «Салават» был сильнее «Автомобилиста», «Торпедо» уступило «Северстали»
сегодня, 19:01
Кручинин получил 5+20 за атаку Иванцова в область головы и шеи в матче «Торпедо» и «Северстали»
сегодня, 18:44Видео
Рекомендуем
Главные новости
Какой клуб КХЛ недавно одержал свою самую крупную победу? И другие рекорды этого сезона
8 минут назадТесты и игры
Владислав Третьяк: «В 90-е все площадки в барахолки были превращены. Наш президент, когда все вернулось, понимал, что нужны сильные люди. Мы воспитываем воинов, делаем государственное дело»
17 минут назад
НХЛ. «Баффало» принимает «Бостон», «Торонто» играет с «Рейнджерс»
сегодня, 21:01
«Юта» вызвала Бута из АХЛ. У российского форварда 33 (16+17) очка в 34 матчах за «Тусон»
сегодня, 20:42
Никитин про 4:2 со СКА и 2-0 в серии: «Понимаем, что все только начинается. Спросил у судей, по каким правилам играем – плей‑офф или регулярного чемпионата»
сегодня, 20:31
Ларионов про 2:4 от ЦСКА и 0-2 в серии: «СКА должен быть лучше, и мы будем лучше! Оборона – главный компонент, который мешает нашей команде»
сегодня, 20:20
Корешков про 2:4 от «Ак Барса»: «В первом матче «Трактор» пропустил два рикошета, в этой игре забили в свои ворота. Нужно вернуть фарт на нашу сторону»
сегодня, 20:07
Гатиятулин про 4:2 с «Трактором» и 2-0 в серии: «Хорошая командная победа. Разговариваем с ребятами, что самый важный матч – следующий, вперед не забегаем. Соперник мастеровитый»
сегодня, 19:58
Ларионов проиграл 10 матчей подряд в Кубке Гагарина – 8 с «Торпедо» и 2 со СКА
сегодня, 19:38
«Северсталь» победила «Торпедо» (4:0) и сравняла счет в серии (1-1). У Лишки победный гол, Ильин сделал дубль
сегодня, 19:14
Ко всем новостям
Последние новости
Зыков выбыл до конца сезона. Форвард СКА перенес операцию из-за травмы, полученной в первом матче серии с ЦСКА
57 минут назад
Козырев о 4:0 с «Торпедо»: «Ребята понимали важность игры и приложили все силы для победы. Много столкновений – это обычная игра плей-офф»
сегодня, 20:51
У Никитина 500-я победа в КХЛ в качестве тренера – над СКА
сегодня, 19:49
«Северсталь» перебросала «Торпедо» – 51:16. Самойлов сделал шатаут
сегодня, 19:15
Козлов выиграл 200-й матч в КХЛ, «Салават» – 100-й в плей-офф. Победили «Автомобилист» в гостях – 1:0
сегодня, 16:59
Форвард СКА Бландиси забил 1-й гол в плей-офф КХЛ – ЦСКА на 103-й секунде матча
сегодня, 16:53Видео
Вязовой отразил все 27 бросков «Автомобилиста». Вратарь «Салавата» провел первый сухой матч в этом плей-офф
сегодня, 16:28
Аудитория матчей КХЛ на Кинопоиске превысила показатели прошлого сезона вместе с плей-офф – 2,4 млн подписчиков Яндекс Плюса. Каждый болельщик посмотрел 20 игр в среднем
сегодня, 15:59
Сергей Черкас: «СКА делает какие-то эксперименты непонятные в этом сезоне. Играли в три вратаря, потом в два. Я так понимаю, они окончательно не определились, кто 1-й номер в плей-офф»
сегодня, 14:58
Роднина о том, есть ли свой Овечкин в российском футболе: «Нет, и еще долго не будет. Таких спортсменов в принципе очень мало в мире»
сегодня, 14:48
Рекомендуем