Исаков про 0:4 от «Северстали»: «Торпедо» нахватало много необязательных удалений, они нас выбили из колеи. Удаление Кручинина разберем внутри команды»
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков связал с плохой игровой дисциплиной поражение от «Северстали» (0:4, 1-1) в матче 1-го раунда Кубка Гагарина.
«Мы нахватали много необязательных удалений, они нас выбили из колеи. Мы прекрасно понимали, что «Северсталь» начнет этот матч очень активно, но не планировали, что будем играть столько в меньшинстве.
Мы все люди, но главное, что я сегодня увидел, это заряженность череповчан. Я сегодня могу повторить те слова, которые говорил после первой игры: ничего не произошло, готовимся к следующей игре с максимальной концентрацией.
Удаление Кручинина разберем внутри команды», – сказал Исаков.
Кручинин получил 5+20 за атаку Иванцова в область головы и шеи в матче «Торпедо» и «Северстали»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт КХЛ
Если Тренер им не вразумит на следующую игру верную установку, а скажет что судьи тянули Севу, и давайте накажем ее за это, то 3 игра будет еще грязнее.