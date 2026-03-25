Козырев о 4:0 с «Торпедо»: «Ребята понимали важность игры и приложили все силы для победы. Много столкновений – это обычная игра плей-офф»

Козырев о 4:0 с «Торпедо»: ребята приложили все силы для победы.

Главный тренер «Северстали » Андрей Козырев дал комментарий по матчу 1-го раунда Кубка Гагарина с «Торпедо » (4:0, 1-1).

– Как настраивали ребят на такую активную игру?

– Не нужно ничего делать, ребята сами все понимают, настраиваются. Они понимали важность игры, старались победить и приложили для этого все силы.

Много столкновений – это обычная игра плей-офф, – сказал Козырев.