Силаев может продлить контракт с «Торпедо», сообщил журналист Хайруллин: «Слухи о том, что он подпишется с «Нью-Джерси», – всего лишь слухи»

Антон Силаев может продлить контракт с «Торпедо».

Защитник «Торпедо» Антон Силаев может подписать новое соглашение с клубом, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Журналист Дэвид Паньотта ранее написал о российском хоккеисте: «Все указывает на то, что он подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» .

Действующее соглашение Силаева и нижегородского клуба рассчитано до конца этого сезона.

«Дэвилс» выбрали игрока под общим 10-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2024.

«Слухи о том, что Антон Силаев подпишется с «Нью-Джерси», – всего лишь слухи. Насколько мне известно, с очень большой долей вероятности он останется в «Торпедо», – написал Хайруллин.