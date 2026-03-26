Силаев может продлить контракт с «Торпедо», сообщил журналист Хайруллин: «Слухи о том, что он подпишется с «Нью-Джерси», – всего лишь слухи»
Защитник «Торпедо» Антон Силаев может подписать новое соглашение с клубом, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Журналист Дэвид Паньотта ранее написал о российском хоккеисте: «Все указывает на то, что он подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси».
Действующее соглашение Силаева и нижегородского клуба рассчитано до конца этого сезона.
«Дэвилс» выбрали игрока под общим 10-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2024.
«Слухи о том, что Антон Силаев подпишется с «Нью-Джерси», – всего лишь слухи. Насколько мне известно, с очень большой долей вероятности он останется в «Торпедо», – написал Хайруллин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Он в КХЛ то стабильной игры не показывает