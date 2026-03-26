«Торпедо» не может покинуть Череповец после матча Кубка Гагарина: «12 часов назад должны были вылететь, но мы по-прежнему в аэропорту»

«Торпедо» не может покинуть Череповец после матча Кубка Гагарина.

Нижегородское «Торпедо » не может улететь из Череповца после стартовых матчей первого раунда Кубка Гагарина с «Северсталью » (1-1 в серии). Третья игра должна состояться 27 марта.

«Наша команда продолжает попытки добраться домой из Череповца.

Вылет должен был состояться 12 часов назад, но в силу не зависящих от нас причин в данный момент мы по-прежнему находимся в аэропорту.

Будем держать вас в курсе событий», – сказано в сообщении пресс-службы «Торпедо».