  Ротенберг о 1000 шайб Овечкина в НХЛ: «Мы вместе тренировались прошлым летом – он в отличной форме. Саша идет к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки»
Ротенберг о 1000 шайб Овечкина в НХЛ: «Мы вместе тренировались прошлым летом – он в отличной форме. Саша идет к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). В этом сезоне на его счету 53 (26+27) очка в 71 матче.

– История произошла на наших глазах! И это очень важно для всего российского хоккея, что наш хоккеист покоряет такую высоту на глазах у всего мира.

В первую очередь, это мотивирует детей заниматься хоккеем. Идти в спортивные школы, работать над собой, становиться лучше. Завтра – понедельник, все дети пойдут на тренировку и будут обсуждать тысячный гол Саши Овечкина, занимаясь с еще большим азартом, мечтая об Олимпиадах и чемпионатах мира. Да что там, вся страна завтра проснется счастливой. Александр снова подарил нам праздник.

Тысяча голов Овечкина – это вся Россия. Это ребята, которые стремятся попасть в сборную. Это дети, которые мечтают о большом хоккее. Это родители, которые ведут в своих ребят в спорт. Это детские тренеры, которые мотивируют учеников и ставят в пример Ови, а не иностранного хоккеиста. Это все мы!

Когда Саша вернется в Россию после сезона НХЛ, мы все будем отмечать его 1000‑й гол. Летом в Московской области снова пройдет «Кубок Овечкина». Мы работаем над тем, чтобы пригласить на детский турнир команды из разных стран. Точно будут клубы из России, Беларуси, Казахстана.

– Что вы посоветуете Овечкину – остаться в НХЛ или завершить карьеру?

– Сам Саша решит, как ему лучше. А прошлым летом мы с ним вместе тренировались. Он в такой отличной форме, что может играть в НХЛ еще долгие годы.

Я думаю, Ови идет шаг за шагом к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки по шайбам, включая плей‑офф. Вся Россия, вся хоккейная семья болеет за Сашу, – сказал Ротенберг.

Ротенберг поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Есть влияние его дара, но в основном это труд, труд и еще раз труд. Благодаря Александру наши дети идут в хоккей»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Так вот кто подготовил Ови к рекорду!
Так вот кто подготовил Ови к рекорду!
А вы как думали! Конечно Роман Борисович и помог набрать ту самую сногсшибательную форму Овечкину, чтобы тот смог наконец-то побить рекорд Гретцки! Кто, если не Ротенберг - естественно)
Без Барбарисыча даже кошки не плодятся.
Без Барбарисыча даже кошки не плодятся.
специалист высшей категории мастер вязки !!!!!!!!!!!!!!
Мостовой: "В футболе уже давно всё придумано"

Ротенберг: "Хоккей придумал я"
Интересно сколько еще интервью потребуется величайшему тренеру современности который изобрел просмотр хоккейных матчей для того чтобы говорить "Я тренировал" и "Мой воспитанник" вместо "Мы вместе тренировались"....
Ротенберг :
Слышал про мертвое море? Так это я его!
Прям создал легенду. Без роро точно в не справился
Ну теперь понятно,кто Овечкина натренировал так!
Овечкин потренируется с Йозе и в следующем сезоне на пятом десятке начнёт класть лакроссы в дальний угол..
Диалог у Атлантовых Столпов (Предвкушение Триумфа)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
РОМАН-ПРИЧАСТНЫЙ, властитель льда и методик, чей взор пронзает океаны.
ХОР СПОРТИВНЫХ ПИСЦОВ, жаждущих новых речей и сенсаций.

РОМАН-ПРИЧАСТНЫЙ (выходит, поправляя воображаемый лавровый венец)
О, зрите Александра! Не один он ковал это пламя!
Минувшим летом, когда Гелиос жег беспощадно,
Мы в палестре единой трудились, поты проливая.
Я зрел его мощь, я касался его тренировок —
Он в форме атлета, чьи мышцы тверже гранита!
Тысяча стрел уж вонзилась в мишени заморских варваров,
Но дух его алчет еще семнадцати жертв священных!

ХОР ПИСЦОВ (с лукавым прищуром)
О, мудрый! Неужто в тех шайбах и твой след сокрыт?
Не твои ли методики гнали снаряд в те ворота?
Семнадцать шагов до Олимпа — путь короток ныне...

РОМАН-ПРИЧАСТНЫЙ (с достоинством кивая)
Семнадцать мгновений — и Гретцки, чей трон обветшал,
Падет пред величием Саши, как Троя пред греком!
Мы вместе ковали сей меч в тишине подмосковных дубрав.
Я ведал: он сможет! Я ведал: рекорд сокрушится!
Ибо кто тренирован Романом — тот смерти не знает,
А Гретцки... что Гретцки? Он просто старик без методик!

ХОР (в сторону, ухмыляясь)
О, как же искусно Стратег прислонился к титану!
Словно плющ, обвивающий ствол векового дуба.
Саша забил, но Роман... Роман — соавтор бессмертья!
Я уверен что Рома и сам бы играл в НХЛ и забил 1500 голов,но он выбрал тяжёлое бремя развития хоккея.Спасибо тебе,Роман Борисович,что не оставил наш хоккей в такой трудный час.Благодарные потомки будут называть твоим именем спортивные арены.Кубок первого кАнала уже давно пора переименовать в кубок Ротенберга.Саша Овечкин должен быть просто безумно счастлив и горд,что тренировался с таким великим человеком.Да что с человеком,с ЧЕЛОВЕЧИЩЕМ.УРА,товарищи!!!
