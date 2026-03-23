Ротенберг о 1000 шайб Овечкина в НХЛ: «Мы вместе тренировались прошлым летом – он в отличной форме. Саша идет к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки»
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.
40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). В этом сезоне на его счету 53 (26+27) очка в 71 матче.
– История произошла на наших глазах! И это очень важно для всего российского хоккея, что наш хоккеист покоряет такую высоту на глазах у всего мира.
В первую очередь, это мотивирует детей заниматься хоккеем. Идти в спортивные школы, работать над собой, становиться лучше. Завтра – понедельник, все дети пойдут на тренировку и будут обсуждать тысячный гол Саши Овечкина, занимаясь с еще большим азартом, мечтая об Олимпиадах и чемпионатах мира. Да что там, вся страна завтра проснется счастливой. Александр снова подарил нам праздник.
Тысяча голов Овечкина – это вся Россия. Это ребята, которые стремятся попасть в сборную. Это дети, которые мечтают о большом хоккее. Это родители, которые ведут в своих ребят в спорт. Это детские тренеры, которые мотивируют учеников и ставят в пример Ови, а не иностранного хоккеиста. Это все мы!
Когда Саша вернется в Россию после сезона НХЛ, мы все будем отмечать его 1000‑й гол. Летом в Московской области снова пройдет «Кубок Овечкина». Мы работаем над тем, чтобы пригласить на детский турнир команды из разных стран. Точно будут клубы из России, Беларуси, Казахстана.
– Что вы посоветуете Овечкину – остаться в НХЛ или завершить карьеру?
– Сам Саша решит, как ему лучше. А прошлым летом мы с ним вместе тренировались. Он в такой отличной форме, что может играть в НХЛ еще долгие годы.
Я думаю, Ови идет шаг за шагом к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки по шайбам, включая плей‑офф. Вся Россия, вся хоккейная семья болеет за Сашу, – сказал Ротенберг.
Ротенберг: "Хоккей придумал я"
Слышал про мертвое море? Так это я его!
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
РОМАН-ПРИЧАСТНЫЙ, властитель льда и методик, чей взор пронзает океаны.
ХОР СПОРТИВНЫХ ПИСЦОВ, жаждущих новых речей и сенсаций.
РОМАН-ПРИЧАСТНЫЙ (выходит, поправляя воображаемый лавровый венец)
О, зрите Александра! Не один он ковал это пламя!
Минувшим летом, когда Гелиос жег беспощадно,
Мы в палестре единой трудились, поты проливая.
Я зрел его мощь, я касался его тренировок —
Он в форме атлета, чьи мышцы тверже гранита!
Тысяча стрел уж вонзилась в мишени заморских варваров,
Но дух его алчет еще семнадцати жертв священных!
ХОР ПИСЦОВ (с лукавым прищуром)
О, мудрый! Неужто в тех шайбах и твой след сокрыт?
Не твои ли методики гнали снаряд в те ворота?
Семнадцать шагов до Олимпа — путь короток ныне...
РОМАН-ПРИЧАСТНЫЙ (с достоинством кивая)
Семнадцать мгновений — и Гретцки, чей трон обветшал,
Падет пред величием Саши, как Троя пред греком!
Мы вместе ковали сей меч в тишине подмосковных дубрав.
Я ведал: он сможет! Я ведал: рекорд сокрушится!
Ибо кто тренирован Романом — тот смерти не знает,
А Гретцки... что Гретцки? Он просто старик без методик!
ХОР (в сторону, ухмыляясь)
О, как же искусно Стратег прислонился к титану!
Словно плющ, обвивающий ствол векового дуба.
Саша забил, но Роман... Роман — соавтор бессмертья!