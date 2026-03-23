Ротенберг о 1000 шайб Овечкина в НХЛ: «Мы вместе тренировались прошлым летом – он в отличной форме. Саша идет к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки»

Ротенберг о 1000 шайб Овечкина в НХЛ: мы вместе тренировались – он в форме.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний капитан «Вашингтона » отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). В этом сезоне на его счету 53 (26+27) очка в 71 матче.

– История произошла на наших глазах! И это очень важно для всего российского хоккея, что наш хоккеист покоряет такую высоту на глазах у всего мира.

В первую очередь, это мотивирует детей заниматься хоккеем. Идти в спортивные школы, работать над собой, становиться лучше. Завтра – понедельник, все дети пойдут на тренировку и будут обсуждать тысячный гол Саши Овечкина, занимаясь с еще большим азартом, мечтая об Олимпиадах и чемпионатах мира. Да что там, вся страна завтра проснется счастливой. Александр снова подарил нам праздник.

Тысяча голов Овечкина – это вся Россия. Это ребята, которые стремятся попасть в сборную. Это дети, которые мечтают о большом хоккее. Это родители, которые ведут в своих ребят в спорт. Это детские тренеры, которые мотивируют учеников и ставят в пример Ови, а не иностранного хоккеиста. Это все мы!

Когда Саша вернется в Россию после сезона НХЛ, мы все будем отмечать его 1000‑й гол. Летом в Московской области снова пройдет «Кубок Овечкина». Мы работаем над тем, чтобы пригласить на детский турнир команды из разных стран. Точно будут клубы из России, Беларуси, Казахстана.

– Что вы посоветуете Овечкину – остаться в НХЛ или завершить карьеру?

– Сам Саша решит, как ему лучше. А прошлым летом мы с ним вместе тренировались. Он в такой отличной форме, что может играть в НХЛ еще долгие годы.

Я думаю, Ови идет шаг за шагом к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки по шайбам, включая плей‑офф. Вся Россия, вся хоккейная семья болеет за Сашу, – сказал Ротенберг.

