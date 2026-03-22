Ротенберг поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Есть влияние его дара, но в основном это труд, труд и еще раз труд. Благодаря Александру наши дети идут в хоккей»

Ротенберг поздравил Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ с учетом плей-офф.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР ) Роман Ротенберг поздравил капитана «Вашингтона » Александра Овечкина с достижением отметки 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф.

«Поздравляю Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ . Как я и предполагал, он сделал это в игре с «Колорадо ». В концовке чемпионата Александр всегда в отличной форме, он постоянно нацелен на бросок, открывается под партнеров и использует минимум моментов для взятия ворот. Конечно, в этом есть определенное влияние его дара, но в основном это труд, труд и еще раз труд.

Благодаря Александру, его голам, его вкладу и любви к игре наши дети идут в хоккей. Желаю ему здоровья, чтобы он и дальше заряжал нас своей неуемной энергией, радуясь 1001-му и последующим голам, как первому в карьере! 🙏🇷🇺❤️» – написал Ротенберг .

