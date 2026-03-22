Ротенберг поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Есть влияние его дара, но в основном это труд, труд и еще раз труд. Благодаря Александру наши дети идут в хоккей»

Ротенберг поздравил Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ с учетом плей-офф.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поздравил капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с достижением отметки 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф. 

«Поздравляю Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ. Как я и предполагал, он сделал это в игре с «Колорадо». В концовке чемпионата Александр всегда в отличной форме, он постоянно нацелен на бросок, открывается под партнеров и использует минимум моментов для взятия ворот. Конечно, в этом есть определенное влияние его дара, но в основном это труд, труд и еще раз труд.

Благодаря Александру, его голам, его вкладу и любви к игре наши дети идут в хоккей. Желаю ему здоровья, чтобы он и дальше заряжал нас своей неуемной энергией, радуясь 1001-му и последующим голам, как первому в карьере! 🙏🇷🇺❤️» – написал Ротенберг

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
"как я и предполагал". И здесь свой гений ввернул
Ты к этому всё равно отношения не имеешь
Ответ Arty K.
Ты к этому всё равно отношения не имеешь
В плане не имеет?
Он лично отдал кроссовки албанцам, чтобы воспитать Демидова, чтобы тот передал опыт Овечкину для 1000 шайбы.
Ответ Arty K.
Ты к этому всё равно отношения не имеешь
Кто тебе сказал
Как же его до хера везде… боюсь туалет открыть .. вдруг сидит там , строчит поздравления
Вот Йозе Марино тут точно не причём
Чиво, не благодаря Миллеру даже?!?!
Главный поздравляльщик)
Он забыл ключевые слова проставить, про красную машину, Россию 25 и Миллера.
Ответ MikhaL
Он забыл ключевые слова проставить, про красную машину, Россию 25 и Миллера.
Тренировки Овечкина были взяты на вооружение для хоккейной школы в Тайланде!(или где он там хотел что-то построить)
Осмелюсь с всегда присущей мне деликатностью утверждать, что тренер из Романа Борисовича как из собачьего хвоста сито. В современном спорте успех на 100 процентов зависит от способностей, причем врожденных. Конечно, эти способности надо шлифовать и развивать на упорных, нескончаемых тренировках, но если таковых врожденных способностей нет, то можно тренироваться, не покладая рук и ног, у лучшего тренера двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю, годами, а хорошего результата международного уровня все равно не будет. Даже учитель физкультуры в вспомогательной школе для умственно отсталых должен это понимать, но Роман Борисович не понимает.
Благодаря Кучерову, Овечкину, Малкину, дети хотят заниматься хоккеем. Благодаря тебе и всем твоим благодетелям , все меньше детей могут им заниматься.
благодаря александру наши дети идут в Фонбет
