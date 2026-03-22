26

Ротенберг о желании Овечкина стать его помощником в сборной: «Летом обсудим, как нам вместе развивать российский хоккей»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг отреагировал на слова капитана «Вашингтона» Александра Овечкина о возможности работы в штабе российской сборной. 

Об этом Овечкин заявил в беседе с Андреем Аршавиным и Никитой Филатовым на шоу FONtour НХЛ. 

– Недавно Овечкин сказал в интервью, что хочет стать помощником Ротенберга в сборной России. Как к этому отнесетесь?

– Летом мы увидимся, снова будем тренироваться. Пообщаемся и обсудим, как нам вместе развивать российский хоккей. Мы всегда рады тому, что можем работать вместе с Сашей. Мы все гордимся Овечкиным, – сказал Ротенберг. 

Ротенберг поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Есть влияние его дара, но в основном это труд, труд и еще раз труд. Благодаря Александру наши дети идут в хоккей»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
единственное из-за чего Овечкин может завершить карьеру в НХЛ и вернуться в КХЛ, это желание поработать с гениальным тренером Россия 25 Ротенбергом. это уникальная возможность выиграть кубок 1 канала, которого в копилке Овечкина, к его сожалению, пока нет
Ого! Овечкин то же великий что ли? С самим Романом Ротенбергом хочет поработать...
Это, конечно, дерзкое заявление. А за какие такие заслуги? 1000 в НХЛ забил и решил, что что-то понимает в хоккее?
О боже, только не с тобой.. С тобой нет будущего у российского хоккея..
Овечкин же про Малкина говорил. Что к нему помощником пойдёт. Какой Ротен? Это журналюги опять выдумали?
А чего тут обсуждать, сели вместе, пересмотрели Бэтмэн и Робин. А дальше по сценарию.
Ну,Саша-то может и будет в сборной,а вот ты на лесоповале
Сашок в сборной только массажистом может
Главное, развивать его без тебя
Он вроде сказал, что стал бы помощником Малкина. Не? 😁
Рома прилипала
