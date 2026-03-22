Ротенберг о желании Овечкина стать его помощником в сборной: «Летом обсудим, как нам вместе развивать российский хоккей»

Ротенберг об Овечкине: летом обсудим, как нам вместе развивать российский хоккей.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг отреагировал на слова капитана «Вашингтона » Александра Овечкина о возможности работы в штабе российской сборной.

Об этом Овечкин заявил в беседе с Андреем Аршавиным и Никитой Филатовым на шоу FONtour НХЛ.

– Недавно Овечкин сказал в интервью, что хочет стать помощником Ротенберга в сборной России. Как к этому отнесетесь?

– Летом мы увидимся, снова будем тренироваться. Пообщаемся и обсудим, как нам вместе развивать российский хоккей. Мы всегда рады тому, что можем работать вместе с Сашей. Мы все гордимся Овечкиным, – сказал Ротенберг.

