  «Красная Машина-Юниор» Ротенберга стала последней в регулярке МХЛ, проиграв 58 матчей из 62. Разница шайб – 102:313
«Красная Машина-Юниор» Ротенберга стала последней в регулярке МХЛ, проиграв 58 матчей из 62. Разница шайб – 102:313

Академия «Красная Машина-Юниор», которой руководит вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, завершила дебютный сезон в Olimpbet МХЛ на последнем 39-м месте.

Команда выступала в Серебряном дивизионе (второй по статусу) Западной конференции и набрала 10 очков в 62 матчах, потерпев 58 поражений. Разница забитых и пропущенных шайб – 102:313.

38-е место занял «Тюменский Легион» с 24 очками за 58 игр. Отметим, что клубы проводят разное количество матчей в зависимости от конференции и дивизиона.

Победителем регулярки стала молодежная команда ярославского «Локомотива». «Локо» набрал 105 очков в 60 матчах (87,5% от максимально возможного количества баллов).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт МХЛ
Вот смех смехом, а ведь 99%,что в этой команде играют пацаны не такие бедные как кажутся. И попали они в эту команду не просто так. И я больше чем уверен, что вот как раз из этой команды в кхл попадёт больше людей, чем из команд лидеров мхл. Ромке же нужен результат и пиар.
Если даже они умудряются забивать и выигрывать, то прикинь, какие монстры будут играть в КХЛ, с профессионалами?😳
Там ребята по особым методикам занимаются и результат им не важен они в НХЛ готовятся 😀😀😀
Выдающийся результат. Всё по книжкам и учебникам.
на багаже тарасова
Срочно дать национальную сборную этому гению!
он уже там...проснись
Команда из своих, привилегированных мальчиков из "правильных" семей (с хорошим бюджетом)...
И ведь все в КХЛ будут играть, а из других команд только единицы, кто прям на голову сильнее, остальные выше ВХЛ не поднимутся. И то если хорошо всё сложится...
«Падение Малой Колесницы, или Слёзы на Красном Льду».

Плач на руинах Юниорского Стана

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
ВЕСТНИК, вещающий числа, от которых каменеет сердце.
РОМАН-СТРАТЕГ, взирающий с Парнаса на дело рук своих.
ХОР ЮНЫХ АТЛЕТОВ, изнуренных пятьюдесятью восемью битвами.

ВЕСТНИК (разрывая хитон от ужаса)
О, горе! О, пепел на главы наши седые!
Машина, что цветом заката была наречена гордо,
Разбита в щепки! Остов её в пыли придорожной.
Шестьдесят и два раза выходили они на ристалище,
И пятьдесят восемь раз мой голос срывался в рыданьи!
Триста тринадцать стрел пронзили ворота несчастных —
По пять за каждую битву, позором омытую!

ХОР ЮНЫХ АТЛЕТОВ
Мы — юность страны! Мы — ростки, что должны колоситься!
Но вместо нектара побед мы пили лишь горечь.
Разница шайб — как зияющая пропасть Аида...
Сто две мы забили, но триста тринадцать — за гранью!
Методики наши хитроумны, но лед под ногами — предатель!

РОМАН-СТРАТЕГ (свысока, кутаясь в багряницу)
Молчите, безумцы! Не зреете вы сути скрытой!
Разве в числах величие? В патриотизме и духе!
Мы пали на дно, дабы там обрести подкрепленье,
Ибо корни из сборной СССР прорастают сквозь бездну.
Пусть мы последние в свитке — мы первые в вере!
Методики действуют... просто враги слишком злы.

ХОР (в сторону, шепотом)
О, вождь, ты вещаешь о силе, но табло неумолимо.
Если Машина «Красная», то лишь от стыда за защиту.
Лучше быть просто «Юниором», чем «Красным» на дне океана!
Это ПЯТЬ!:)
Срочно в топ
вот он настоящий функционер! за что не возьмется - везде полный провал)) браво!
Раскройте рты,сорвите уборы
В хоккей играют ромкины мажоры..
У него как и у старшего товарища очевидно все идет по плану
На самом деле, если бы не было Ротенберго, то грош цена новости. Сырая команда, составленная из 18 летних игроков, при вполне уже состоявшихся ростерах многих команд лиги, вряд ли добьётся хороших результатов с ходу, а может и попросту будет отвезена лицом по льду. Это вполне нормально, учитывая, что у того же Локо есть задрафтованные хоккеисты НХЛ, а также игроки 2005-2006 годов
Разин об 1:4 от «Локомотива»: «Я очень доволен игрой, содержанием матча. Ребята все молодые, вышли – коленки тряслись. Хоккеистам из ВХЛ и МХЛ все это должно пойти в плюс»
20 марта, 21:30
Привалов из системы ЦСКА о Telegram-канале: «С мамой поспорили, у кого будет больше подписчиков. Слежу за Голдобиным, Суриным. Ошибки у Егора – его фишка»
15 марта, 19:38
«Красная Машина-Юниор» проиграла «СКА-1946» со счетом 0:12 в МХЛ. У проекта Ротенберга 24 поражения в 24 матчах, разница шайб – 32:135
25 ноября 2025, 09:25
Депутат Свищев о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Лучший хоккеист современности и наш кумир обновляет рекорд. Только уважение и чувство гордости за соотечественника»
10 минут назад
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне
23 минуты назад
46 минут назад
Ротенберг о 1000 шайб Овечкина в НХЛ: «Мы вместе тренировались прошлым летом – он в отличной форме. Саша идет к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки»
47 минут назад
ИИХФ о 1000-м голе Овечкина в НХЛ: «История хоккея пополнилась новой главой. Поздравляем Александра, а также Гретцки, Ягра и Хоу, чье наследие задает стандарты»
сегодня, 09:17
Плющев об отчислении Ружички «Спартаком»: «Контракты в КХЛ стали пластилиновыми после развода с ИИХФ – отсюда анархия. Главная проблема, что лига промолчала»
сегодня, 08:53
Третьяк об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Он будет жалеть, если не побьет его. Ты близок к историческому событию – нельзя упускать шанс»
сегодня, 08:30
Кубок Гагарина стартует! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» сыграет с «Торпедо»
сегодня, 05:10
Хорошо следили за сезоном КХЛ? Давайте проверим
сегодня, 08:00Тесты и игры
Плющев о 1-м месте КХЛ по посещаемости в Европе: «Цифры для дилетантов, «Шанхай» переехал в Петербург, вот вам и резкий подъем. И вообще это заслуга государства, строящего новые арены»
сегодня, 07:50
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
34 минуты назад
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
59 минут назад
Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
сегодня, 09:30
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
сегодня, 08:42
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
сегодня, 07:30
Сергачев против «Лос-Анджелеса»: ассист в овертайме и «+1» за 23:35. У него 46 очков в 67 играх в сезоне при «+4»
сегодня, 04:55
Сеннеке набрал 1+1 в матче с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 54 очка в сезоне против 52 у Демидова и 51 у Шефера
сегодня, 03:40
Бабаев о 1000-м голе Овечкина: «Александр – наше знамя. Надеюсь, поиграет в НХЛ еще один сезон и побьет рекорд Гретцки»
сегодня, 02:41
Дорофеев сделал пас на победный гол в матче с «Далласом». У него 34+24 в 71 игре
сегодня, 02:14
Барбашев забил 20-й гол в сезоне в матче с «Далласом». У него 48 очков в 71 игре
сегодня, 02:00Видео
