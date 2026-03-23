«Красная Машина-Юниор» Ротенберга стала последней в регулярке МХЛ, проиграв 58 матчей из 62. Разница шайб – 102:313
Академия «Красная Машина-Юниор», которой руководит вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, завершила дебютный сезон в Olimpbet МХЛ на последнем 39-м месте.
Команда выступала в Серебряном дивизионе (второй по статусу) Западной конференции и набрала 10 очков в 62 матчах, потерпев 58 поражений. Разница забитых и пропущенных шайб – 102:313.
38-е место занял «Тюменский Легион» с 24 очками за 58 игр. Отметим, что клубы проводят разное количество матчей в зависимости от конференции и дивизиона.
Победителем регулярки стала молодежная команда ярославского «Локомотива». «Локо» набрал 105 очков в 60 матчах (87,5% от максимально возможного количества баллов).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт МХЛ
И ведь все в КХЛ будут играть, а из других команд только единицы, кто прям на голову сильнее, остальные выше ВХЛ не поднимутся. И то если хорошо всё сложится...
Плач на руинах Юниорского Стана
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
ВЕСТНИК, вещающий числа, от которых каменеет сердце.
РОМАН-СТРАТЕГ, взирающий с Парнаса на дело рук своих.
ХОР ЮНЫХ АТЛЕТОВ, изнуренных пятьюдесятью восемью битвами.
ВЕСТНИК (разрывая хитон от ужаса)
О, горе! О, пепел на главы наши седые!
Машина, что цветом заката была наречена гордо,
Разбита в щепки! Остов её в пыли придорожной.
Шестьдесят и два раза выходили они на ристалище,
И пятьдесят восемь раз мой голос срывался в рыданьи!
Триста тринадцать стрел пронзили ворота несчастных —
По пять за каждую битву, позором омытую!
ХОР ЮНЫХ АТЛЕТОВ
Мы — юность страны! Мы — ростки, что должны колоситься!
Но вместо нектара побед мы пили лишь горечь.
Разница шайб — как зияющая пропасть Аида...
Сто две мы забили, но триста тринадцать — за гранью!
Методики наши хитроумны, но лед под ногами — предатель!
РОМАН-СТРАТЕГ (свысока, кутаясь в багряницу)
Молчите, безумцы! Не зреете вы сути скрытой!
Разве в числах величие? В патриотизме и духе!
Мы пали на дно, дабы там обрести подкрепленье,
Ибо корни из сборной СССР прорастают сквозь бездну.
Пусть мы последние в свитке — мы первые в вере!
Методики действуют... просто враги слишком злы.
ХОР (в сторону, шепотом)
О, вождь, ты вещаешь о силе, но табло неумолимо.
Если Машина «Красная», то лишь от стыда за защиту.
Лучше быть просто «Юниором», чем «Красным» на дне океана!
В хоккей играют ромкины мажоры..