«Красная Машина-Юниор» Ротенберга стала последней в регулярке МХЛ, проиграв 58 матчей из 62. Разница шайб – 102:313

«Красная Машина-Юниор» Ротенберга стала последней в регулярке МХЛ.

Академия «Красная Машина-Юниор », которой руководит вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг , завершила дебютный сезон в Olimpbet МХЛ на последнем 39-м месте.

Команда выступала в Серебряном дивизионе (второй по статусу) Западной конференции и набрала 10 очков в 62 матчах, потерпев 58 поражений. Разница забитых и пропущенных шайб – 102:313.

38-е место занял «Тюменский Легион » с 24 очками за 58 игр. Отметим, что клубы проводят разное количество матчей в зависимости от конференции и дивизиона.

Победителем регулярки стала молодежная команда ярославского «Локомотива». «Локо » набрал 105 очков в 60 матчах (87,5% от максимально возможного количества баллов).