10 из 18 руководителей клубов КХЛ считают, что от 3 до 10 команд лиги нарушают правила потолка зарплат. Четверо проголосовали, что в КХЛ таких клубов нет
11 руководителей клубов FONBET КХЛ считают, что в лиге есть нарушения правил потолка зарплат.
«Спорт-Экспресс» опросил президентов, генменеджеров и спортивных директоров команд КХЛ. Один из вопросов был таким: «Сколько клубов нарушают правила потолка зарплат?»
Пять респондентов выбрали ответ «от трех до пяти», столько же за вариант «от шести до десяти». Четыре человека ответили, что в КХЛ нет таких клубов, трое отказались отвечать, еще один выбрал вариант «один-два».
Отмечается, что в опросе участвовали представители 18 из 22 команд лиги, за исключением «Локомотива», «Северстали», минского «Динамо» и СКА.
Руководители клубов КХЛ считают отсутствие Ротенберга негативом для лиги. За это проголосовали 9 из 18 респондентов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
