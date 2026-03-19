10 из 18 руководителей клубов КХЛ считают, что от 3 до 10 команд лиги нарушают правила потолка зарплат. Четверо проголосовали, что в КХЛ таких клубов нет

11 руководителей клубов FONBET КХЛ считают, что в лиге есть нарушения правил потолка зарплат.

«Спорт-Экспресс» опросил президентов, генменеджеров и спортивных директоров команд КХЛ. Один из вопросов был таким: «Сколько клубов нарушают правила потолка зарплат?»

Пять респондентов выбрали ответ «от трех до пяти», столько же за вариант «от шести до десяти». Четыре человека ответили, что в КХЛ нет таких клубов, трое отказались отвечать, еще один выбрал вариант «один-два».

Отмечается, что в опросе участвовали представители 18 из 22 команд лиги, за исключением «Локомотива», «Северстали», минского «Динамо» и СКА.

Руководители клубов КХЛ считают отсутствие Ротенберга негативом для лиги. За это проголосовали 9 из 18 респондентов