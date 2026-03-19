  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
53

Ротенберг о «Красной машине»: «В Таиланде планируется открытие школы. В России регионы просят помочь – мы занимаемся, но не можем охватить всех сразу»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о развитии сети хоккейных школ под брендом «Красная машина».

«В России все региональные федерации просят помочь с открытием школ. Мы занимаемся этим, но не можем охватить всех сразу – идем шаг за шагом.

Недавно открыли комплекс в Перми, работаем со школами в Челябинске, с «Трактором». Ребенок может начать карьеру в маленькой школе в регионе, а потом перейти в крупный клуб. Так вырастали наши звезды.

Мы в диалоге с другими странами. Например, с Таиландом. Там огромное желание развивать хоккей, и он уже есть. Планируется открытие школы.

Есть планы по развитию бренда Red Machine – одежды. Удивитесь, но наш бренд пользуется огромным спросом на международном уровне», – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Коллекцию одежды Putin Team и «Красной машины» покажут на Московской неделе моды. Будем лучше Nike и Adidas – эти бренды ушли из России, слава богу»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРоман Ротенберг
logoТрактор
logoДинамо Москва
Сборная Таиланда по хоккею
logoКХЛ
детский хоккей
logoСпорт-Экспресс
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Злости не хватает. Какой к черту Тайланд! Как такие люди занимаются управлением? Хотя понятно как... Сам говорит все региональные федерации, просят помочь с открытием школ...Но планы на Таиланд. Клоун.
Не 🤡...это подготовка к бегству и вывод бабла из России...чего не понятного то... исторически всё то же самое)
В Уездном городе N тебе не будут приносить Пина-Коладу на пляжике и менять твое бельишко. ромочка едет туда, где потеплее
В Новокузнецке Металлург слили, теперь молодёжку хотят расформировать, зато в Тайланде будет хоккей, кто в него играть и ходить будет, ледибои?
В принципе логично. Вот будут школу открывать - часть федерации поедет в Тайланд, считай отпуск на бюджетные деньги. А в Новокузнецке кто бы хотел отпуск провести?! Потом можно в Тайланд ездить в любые даты, надо приурочить их только - Международный день хоккея, турнир имени кого-нибудь. Так можно и отдохнуть и командировочные получить. Профит.
Они… и сам Ротенберг с друзьями и подругами в очередной раз находясь в тамошнем отпуске)
Не можем ответить всем сразу, в России, но собираемся открыть школу в Таиланде??? Какую школу, хоккейную, в Таиланде??) А почему не на Гоа и Сейшелах?? Lol 😂
Хотели бы на Гоа и Сейшелах, но не можем охватить всех сразу.
Всему своё время и там откроют. Роман франшизу запустит.
В феврале был в Таиланде, куда не пойдёшь кругом только и разговоры о красной машине. Вот уж точно, тайцам хоккей нужен, как зайцу стоп-сигнал. В стране нашей никаких проблем нет и деньги девать некуда, кроме, как в Таиланде хоккей развивать. Чудны дела твои, господи.
Сделали бы уж сразу федерацию пляжного хоккея - там столько тёплых стран можно охватить сразу.
Наконец можно будет официально, не шифруясь, собрать команду трансвеститов
в России просят помочь, но Тайланд нам ближе
Ещё вся Африка не охвачена, пусть российские регионы идут лесом за грибами.
Там Мальдивы и Сейшелы на очереди. Перспективные направления для развития хоккея в свободное от пляжно-коктейльных дел время
2 предложения вместе смотрятся прелестно: на Россию нас не хватает, мы занимаемся Таиландом
"В Тайланде только и разговоров, что о хоккее..."
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
