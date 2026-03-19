Ротенберг о «Красной машине»: «В Таиланде планируется открытие школы. В России регионы просят помочь – мы занимаемся, но не можем охватить всех сразу»

Ротенберг о «Красной машине»: в Таиланде планируется открытие школы.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о развитии сети хоккейных школ под брендом «Красная машина».

«В России все региональные федерации просят помочь с открытием школ. Мы занимаемся этим, но не можем охватить всех сразу – идем шаг за шагом.

Недавно открыли комплекс в Перми, работаем со школами в Челябинске, с «Трактором ». Ребенок может начать карьеру в маленькой школе в регионе, а потом перейти в крупный клуб. Так вырастали наши звезды.

Мы в диалоге с другими странами. Например, с Таиландом. Там огромное желание развивать хоккей, и он уже есть. Планируется открытие школы.

Есть планы по развитию бренда Red Machine – одежды. Удивитесь, но наш бренд пользуется огромным спросом на международном уровне», – сказал Ротенберг.

