Руководители клубов КХЛ считают отсутствие Ротенберга негативом для лиги. За это проголосовали 9 из 18 респондентов
Руководители клубов хотели бы видеть Романа Ротенберга в КХЛ.
Руководители клубов КХЛ почувствовали в опросе «Спорт-Экспресса» и ответили на вопрос о бывшем главном тренере СКА Романе Ротенберге.
18 респондентов ответили на следующий вопрос: «Отсутствие Романа Ротенберга для лиги – это...».
9 голосов получил вариант «плохо», 4 – «хорошо», 3 – «нет ответа», 2 – «ничего не изменилось».
Ротенберг тренировал СКА с января 2022 года по июнь 2025 года. На данный момент он входит в совет директоров «Динамо».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А что хорошего Ротенберг сделал для лиги когда был тренером? Если только рассматривать то, что очков у СКА можно было забрать, тогда да. Одним претендентом на Кубок Гагарина меньше было
Руководители так и ответили, говорят «кушать не могут, как им негативно отсутствие Ротенберга для лиги!»
кто те 4 наглеца, кто считает, что это хорошо?!?!
Кто-то не почувствовал?
Интересно, если каждому из 18 руководителей дать по Ротенбергу на пост тренера, как они проголосуют?
дать по ротенбергу? это по морде, что ли?
Ротенберг ниже морды
И еще 12 вообще не участвовали, заголовок не соответствует реальности
4 -не лизуны, 3 -промолчали от греха подальше, двое пофигисты, 9 -хотят благодарности от Ромы
9 из 18 руководителей клубов КХЛ лизоблюды какие-то или веселые парни
Интересно как проголосовал руководитель СКА
Ротен на себя все внимание стягивает, отвлекая журналистов от проблем других клубов. Чем меньше внимания, тем проще пилить остальным управленцам.
