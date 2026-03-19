Руководители клубов КХЛ считают отсутствие Ротенберга негативом для лиги. За это проголосовали 9 из 18 респондентов

Руководители клубов хотели бы видеть Романа Ротенберга в КХЛ.

Руководители клубов КХЛ почувствовали в опросе «Спорт-Экспресса» и ответили на вопрос о бывшем главном тренере СКА Романе Ротенберге.

18 респондентов ответили на следующий вопрос: «Отсутствие Романа Ротенберга для лиги – это...».

9 голосов получил вариант «плохо», 4 – «хорошо», 3 – «нет ответа», 2 – «ничего не изменилось».

Ротенберг тренировал СКА с января 2022 года по июнь 2025 года. На данный момент он входит в совет директоров «Динамо ».