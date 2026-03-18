Роман Ротенберг: «Коллекцию одежды Putin Team и «Красной машины» покажут на Московской неделе моды. Будем лучше Nike и Adidas – эти бренды ушли из России, слава богу»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о коллаборации брендов одежды Putin Team и «Красная машина».
– Будут ли еще какие-то новые проекты?
– Да, хорошие новости. Уже 19 марта на Московской неделе моды состоится показ совместной коллекции Putin Team и «Красной машины». Мы объединяем усилия. Два сильных отечественных патриотичных бренда работают вместе.
Мы гордимся этой возможностью. Как в командной работе, мы сделаем красивые коллекции, будем лучше конкурентов из США и Канады, например Nike и Adidas. Эти бренды, слава богу, ушли из России, и это открывает нам новые возможности.
Наша коллаборация – знак того, что в России есть сильные бренды. Они будут не хуже Nike или Adidas. Мы начали свой путь, но добьемся успеха, потому что работаем сообща. Мы команда. Putin Team, «Красная машина». Команда президента! – сказал Ротенберг.
Почему, кстати, название бренда латиницей? Закон, действующий с 1 марта, им не писан чтоли?
Ивановский denim из Узбекистана.
Слабый Найк у каждого второго. А сильные путинтимы я вообще даже в интернете не видел
А ловко ты это придумал.
И о какой конкуренции здесь идет речь?Как с махом что ли?