58

Роман Ротенберг: «Коллекцию одежды Putin Team и «Красной машины» покажут на Московской неделе моды. Будем лучше Nike и Adidas – эти бренды ушли из России, слава богу»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о коллаборации брендов одежды Putin Team и «Красная машина».

– Будут ли еще какие-то новые проекты?

– Да, хорошие новости. Уже 19 марта на Московской неделе моды состоится показ совместной коллекции Putin Team и «Красной машины». Мы объединяем усилия. Два сильных отечественных патриотичных бренда работают вместе.

Мы гордимся этой возможностью. Как в командной работе, мы сделаем красивые коллекции, будем лучше конкурентов из США и Канады, например Nike и Adidas. Эти бренды, слава богу, ушли из России, и это открывает нам новые возможности.

Наша коллаборация – знак того, что в России есть сильные бренды. Они будут не хуже Nike или Adidas. Мы начали свой путь, но добьемся успеха, потому что работаем сообща. Мы команда. Putin Team, «Красная машина». Команда президента! – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Словакия и Венгрия близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время. Они дружественно настроены – политически, по вопросам бизнеса, газа»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
58 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Putin Team - русофобский бренд, а не патриотичный.

Почему, кстати, название бренда латиницей? Закон, действующий с 1 марта, им не писан чтоли?
Ответ AtMOROSOk
Основателя - посадить. Всем, кто был в команде - штраф!
Ответ Леха Нету
И тот, кому поклоняются.
Я надеюсь, Госдума примет закон, о том, что на территории РФ можно носить только вышеупомянутые бренды, остальные надо заблокировать
Ответ Shos
Да, уже готовится решение, что по людям в Адидас и Найк в городах будут работать снайперы
Ответ agentkuper
Вот Вы утрируете, а ситуация то действительно серьезная, все мошенники, которые пользуются иностранными мессенджерами, в момент совершения противоправных действий, всегда одеты либо в Найк, либо в Адидас. Слава Богу, что руководство страны это видит и принимает меры. А всё почему? Потому что человек это главная ценность нашего государства
Он окончательно переквалифицировался в пропагандиста. С тренерскими амбициями, к счастью, покончено. Хотя, следует признать, что и тренер, и пропагандист он откровенно креновый)
Надеюсь вся публика приедет на автомобилях сильных брендов Лада и Москвич. В одежде сильных брендов из Иваново.
Ответ R Kukhov
Лада - это FIAT . Москвич - это JAC .
Ивановский denim из Узбекистана.
Ответ Vasily Ivanov
Лада FIAT переделанный, да и давно не FIAT, а вот Москвич то ещё позорище. Удивляюсь людям, которые его покупают:)
Два сильных бренда которые нигде не продаются)) очень сильные.
Слабый Найк у каждого второго. А сильные путинтимы я вообще даже в интернете не видел
Забавно, что неделю назад дядя Рома выкладывал видео с тренировок - и там он был почти полностью экипирован в Nike)
Ответ GoGoLl
Так тот найк был из Китая.
"Будем лучше конкурентов, которые, к счастью, ушли из России"

А ловко ты это придумал.
не тех кладут в психиатрическую больницу, ой не тех
Я думал у финнов Karhu в почете
будем лучше конкурентов из США и Канады, например Nike и Adidas. Эти бренды, слава богу, ушли из России, и это открывает нам новые возможности...
И о какой конкуренции здесь идет речь?Как с махом что ли?
