Роман Ротенберг: «Коллекцию одежды Putin Team и «Красной машины» покажут на Московской неделе моды. Будем лучше Nike и Adidas – эти бренды ушли из России, слава богу»

Роман Ротенберг: показ коллекции Putin Team состоится на Московской неделе моды.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о коллаборации брендов одежды Putin Team и «Красная машина».

– Будут ли еще какие-то новые проекты?

– Да, хорошие новости. Уже 19 марта на Московской неделе моды состоится показ совместной коллекции Putin Team и «Красной машины». Мы объединяем усилия. Два сильных отечественных патриотичных бренда работают вместе.

Мы гордимся этой возможностью. Как в командной работе, мы сделаем красивые коллекции, будем лучше конкурентов из США и Канады, например Nike и Adidas. Эти бренды, слава богу, ушли из России, и это открывает нам новые возможности.

Наша коллаборация – знак того, что в России есть сильные бренды. Они будут не хуже Nike или Adidas . Мы начали свой путь, но добьемся успеха, потому что работаем сообща. Мы команда. Putin Team, «Красная машина». Команда президента! – сказал Ротенберг.

