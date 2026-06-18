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  4. Максим Афиногенов: «В НХЛ ощущают конкуренцию со стороны КХЛ. Это две сильнейшие лиги мира»

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Максим Афиногенов: «В НХЛ ощущают конкуренцию со стороны КХЛ. Это две сильнейшие лиги мира»
Максим Афиногенов: НХЛ гораздо более непредсказуемая лига, чем КХЛ.

Бывший нападающий сборной России Максим Афиногенов высказался о Фонбет Чемпионате КХЛ и НХЛ.

«НХЛ гораздо более непредсказуемая лига, чем КХЛ. В КХЛ есть несколько фаворитов. Они не меняются год от года.

В НХЛ каждый раз побеждает кто-то неожиданный. Часто в финал выходят команды, в которые никто не верил.

Это две сильнейшие лиги мира. В НХЛ ощущают конкуренцию со стороны КХЛ», – заявил Афиногенов, игравший за «Динамо», «Баффало», «Атланту», СКА и «Витязь».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoНХЛ
logoМаксим Афиногенов
logoКХЛ
logoКубок Стэнли

Комментарии

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В каком месте ощущают ???😂😂😂😂
У нас крутые люди в стране. Сами себе фантазируют и сами себе поднимают настроение такими интервью
Максим , как с метра легко, ты наверное НХЛ с АХЛ перепутал.
Эта конкуренция сейчас с нами в одной комнате?
Бухает что ли безумный Макс?
Его то кто укусил?!
ОтветKirill Lukonin
Его то кто укусил?!
Деньги кончаются, пора в едро.
Чел в самом разгаре карьеры в НХЛ после неплохого сезона ушел в...СКА, в его умственных способностях сомневаться не приходится
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