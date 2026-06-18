Максим Афиногенов: «В НХЛ ощущают конкуренцию со стороны КХЛ. Это две сильнейшие лиги мира»
Максим Афиногенов: НХЛ гораздо более непредсказуемая лига, чем КХЛ.
Бывший нападающий сборной России Максим Афиногенов высказался о Фонбет Чемпионате КХЛ и НХЛ.
«НХЛ гораздо более непредсказуемая лига, чем КХЛ. В КХЛ есть несколько фаворитов. Они не меняются год от года.
В НХЛ каждый раз побеждает кто-то неожиданный. Часто в финал выходят команды, в которые никто не верил.
Это две сильнейшие лиги мира. В НХЛ ощущают конкуренцию со стороны КХЛ», – заявил Афиногенов, игравший за «Динамо», «Баффало», «Атланту», СКА и «Витязь».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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