Максим Афиногенов: «В НХЛ ощущают конкуренцию со стороны КХЛ. Это две сильнейшие лиги мира»

Максим Афиногенов: НХЛ гораздо более непредсказуемая лига, чем КХЛ.

Бывший нападающий сборной России Максим Афиногенов высказался о Фонбет Чемпионате КХЛ и НХЛ.

«НХЛ гораздо более непредсказуемая лига, чем КХЛ. В КХЛ есть несколько фаворитов. Они не меняются год от года.

В НХЛ каждый раз побеждает кто-то неожиданный. Часто в финал выходят команды, в которые никто не верил.

Это две сильнейшие лиги мира. В НХЛ ощущают конкуренцию со стороны КХЛ», – заявил Афиногенов, игравший за «Динамо», «Баффало», «Атланту», СКА и «Витязь».