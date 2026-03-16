Вайсфельд об отстранениях Черепанова и Сергеева за столкновения с арбитрами: «Правильное решение. Оба игрока видели судей, но действовали неаккуратно – это наказуемо»

Бывший арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал решение КХЛ о дисквалификации на три матча защитника «Локомотива» Никиту Черепанова за контакт с линейным арбитром после вбрасывания в матче с «Динамо» Минск.

Ранее аналогичное наказание получил защитник московского «Динамо» Артем Сергеев.

«Я считаю, что это правильное решение. Удивился, что Черепанова не удалили, когда это случилось. Для меня моменты с Сергеевым и Черепановым – одинаковые.

Бывает, что происходят случайные столкновения с судьями, это понятно. Основной аргумент здесь заключается в том, что судья не видел игрока, а игрок судью видел и ничего не сделал, чтобы избежать столкновения.

Я далек от мысли, что Сергеев и Черепанов делали это умышленно, ни в коем случае. Просто оба игрока действовали неаккуратно, а это наказуемо», – сказал Вайсфельд.

Плющев о дисквалификации Сергеева на 3 игры за подножку арбитру: «Почему судья остался на месте, вбросив шайбу? Специалисты должны разобраться»

Но не 3 матча дисквы за такое перед плей-офф же давать
Полосатые ввели себя в ранг ,,неприкасаемых"
Ответ zakirshah
Полосатые ввели себя в ранг ,,неприкасаемых"
так их как целая пятёрка.
3 матча Дисквы, 3! Карл!!! Норм так Локо основного дэфа потерял до 3 игры первого раунда
«Такой хоккей нам не нужен!» (Озеров Н.)
«Ворон ворону глаз не выклюет» ©
и этот рехнулся, клоунада будет продолжаться пока рулят Анисимовы.....
