Вайсфельд об отстранениях Черепанова и Сергеева за столкновения с арбитрами: «Правильное решение. Оба игрока видели судей, но действовали неаккуратно – это наказуемо»

Вайсфельд об дисквалификациях Черепанова и Сергеева: правильное решение.

Бывший арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал решение КХЛ о дисквалификации на три матча защитника «Локомотива » Никиту Черепанова за контакт с линейным арбитром после вбрасывания в матче с «Динамо» Минск.

Ранее аналогичное наказание получил защитник московского «Динамо » Артем Сергеев .

«Я считаю, что это правильное решение. Удивился, что Черепанова не удалили, когда это случилось. Для меня моменты с Сергеевым и Черепановым – одинаковые.

Бывает, что происходят случайные столкновения с судьями, это понятно. Основной аргумент здесь заключается в том, что судья не видел игрока, а игрок судью видел и ничего не сделал, чтобы избежать столкновения.

Я далек от мысли, что Сергеев и Черепанов делали это умышленно, ни в коем случае. Просто оба игрока действовали неаккуратно, а это наказуемо», – сказал Вайсфельд .

