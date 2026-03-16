Вайсфельд об отстранениях Черепанова и Сергеева за столкновения с арбитрами: «Правильное решение. Оба игрока видели судей, но действовали неаккуратно – это наказуемо»
Бывший арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал решение КХЛ о дисквалификации на три матча защитника «Локомотива» Никиту Черепанова за контакт с линейным арбитром после вбрасывания в матче с «Динамо» Минск.
Ранее аналогичное наказание получил защитник московского «Динамо» Артем Сергеев.
«Я считаю, что это правильное решение. Удивился, что Черепанова не удалили, когда это случилось. Для меня моменты с Сергеевым и Черепановым – одинаковые.
Бывает, что происходят случайные столкновения с судьями, это понятно. Основной аргумент здесь заключается в том, что судья не видел игрока, а игрок судью видел и ничего не сделал, чтобы избежать столкновения.
Я далек от мысли, что Сергеев и Черепанов делали это умышленно, ни в коем случае. Просто оба игрока действовали неаккуратно, а это наказуемо», – сказал Вайсфельд.
