  • КХЛ отстранила Черепанова на 3 игры. Защитник «Локомотива» врезался в судью после вбрасывания в матче с «Динамо» Минск
14

КХЛ отстранила Черепанова из «Локомотива» на 3 игры.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника «Локомотива» Никиту Черепанова на 3 игры за намеренное причинение физической силы в отношении судьи.

Инцидент произошел во втором периоде матча против минского «Динамо». Игрок столкнулся с арбитром после вбрасывания в зоне ярославцев. По ходу встречи судьи не удалили Черепанова.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Локомотива» Никиту Черепанова наказание по п.1.27. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении Судьи), дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», – сказано в сообщении лиги.

В этом сезоне на счету 30-летнего Черепанова 62 игры и 11 (3+8) очков при полезности «плюс 15» и 22 минутах штрафа.

Изображение: khl.ru

Защитник «Динамо» Сергеев за подножку арбитру удален до конца матча. Он сбил судью с ног в борьбе за шайбу после вбрасывания

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Охренеть)) Намеренно,да-да)) Черепанов такой думает:"О,судья,дай-ка я тебя подсеку,нахрен ты тут вообще стоишь?" Смех)))
Что за бред (болельщик динамо Минск)?
Не сильный знаток правил, но, кажется, это полная хрень..... Тем более, перед плэй-офф
зато за оскорбление главного тренера никакой дисквалификации судье не было..
"это другое" ©
оооо, если бы Черепанов НАМЕРЕННО причинил физическую силу, судья бы закончил с хоккеем😆
эти полосатые корону с головы снять пора, Черепанов специально в него приехал, если бы специально то свисток на больничный лист ушёл. Люди приходят смотреть хоккей, а не на судей , не мешайте игре вот ваша задача вы просто персонал .
Что-то часты стали контакты физические с судьями, а если еще включить возросшее количество эпизодов, когда судья на пути шайбы и меняет её направление, то вывод - уровень методической и практической подготовки судей упал сильнее, чем уровень мастерства в лиге. Что довольно страннно, ведь в судейском корпусе не было сильных легионеров, которые нас покинули.
Какой то бред, раз уж был Оскар, то даже какой то Бред Питт
Нужно судьям следить, что бы не мешать игрокам играть, а не игрокам обьезжать судей , что бы не дай Бог не задеть ! Если уж ни за что наказали Черепанова ,так Это наказание должно распространяться только на Чемпионат КХЛ -на одну игру с Металлургом и на две следующего сезона, так как КГ совсем другой турнир!
нужно этих полосатых в борт втыкать! что-бы при выходе на игру уже штаны мокрые были
