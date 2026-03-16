КХЛ отстранила Черепанова на 3 игры. Защитник «Локомотива» врезался в судью после вбрасывания в матче с «Динамо» Минск

КХЛ отстранила Черепанова из «Локомотива» на 3 игры.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника «Локомотива » Никиту Черепанова на 3 игры за намеренное причинение физической силы в отношении судьи.

Инцидент произошел во втором периоде матча против минского «Динамо ». Игрок столкнулся с арбитром после вбрасывания в зоне ярославцев. По ходу встречи судьи не удалили Черепанова.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Локомотива» Никиту Черепанова наказание по п.1.27. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении Судьи), дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», – сказано в сообщении лиги.

В этом сезоне на счету 30-летнего Черепанова 62 игры и 11 (3+8) очков при полезности «плюс 15» и 22 минутах штрафа.

