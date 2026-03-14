Вячеслав Козлов о 3:2 с «Салаватом»: «У «Динамо» была 4-я игра через день – рады, что забрали 2 очка. Про Кузнецова и Ремпала мы говорили на собрании»

Вячеслав Козлов о 3:2 с «Салаватом»: у «Динамо» была 4-я игра через день.

Главный тренер московского «Динамо » Вячеслав Козлов высказался после победы над «Салаватом Юлаевым » (3:2 Б) в матче FONBET КХЛ.

Вчера бело-голубые выиграли третий матч подряд и занимают седьмое место в Западной конференции, уступая СКА и «Торпедо» по дополнительным показателям.

«У нас была четвертая игра через день. Очень рады, что забрали два очка. Некоторые игроки у нас выбыли – перед самой игрой и после завершения первого периода. У одного (Семена Дер-Аргучинцева – Спортс’‘) – температура, у второго (Егора Римашевского – Спортс’‘) – микротравма. Думаю, что на днях они восстановятся. Огромная нагрузка легла на три звена, потому что практически весь матч мы отыграли в три тройки.

Хорошо, что вернулся Артем Сергеев . От него большая помощь, поэтому уже легче было в плане защитников. А нападающих сегодня пришлось крутить и находить какие-то варианты. Моменты были и у нас, и у них, на буллитах нам больше повезло. Мотор [Максим Моторыгин ] – молодец. Он хорошо отыграл в серии.

Все игроки хотят много играть. Тяжелее играть в 13 нападающих, чем в 11. Но в такой ситуации приходится дробить игру и просить играть короткими сменами. Думаю, что все наигрались.

Перед игрой делали акценты на том, что очень быстрые и креативные нападающие у соперника. Обратили внимание, чтобы ближе играли к Ремпалу , у которого хороший бросок. Кузнецов может и один в один обыграть, и площадку хорошо видит, поэтому говорили про них на собрании», – сказал Козлов.

