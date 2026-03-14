  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Вячеслав Козлов о 3:2 с «Салаватом»: «У «Динамо» была 4-я игра через день – рады, что забрали 2 очка. Про Кузнецова и Ремпала мы говорили на собрании»
6

Вячеслав Козлов о 3:2 с «Салаватом»: «У «Динамо» была 4-я игра через день – рады, что забрали 2 очка. Про Кузнецова и Ремпала мы говорили на собрании»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) в матче FONBET КХЛ.

Вчера бело-голубые выиграли третий матч подряд и занимают седьмое место в Западной конференции, уступая СКА и «Торпедо» по дополнительным показателям.

«У нас была четвертая игра через день. Очень рады, что забрали два очка. Некоторые игроки у нас выбыли – перед самой игрой и после завершения первого периода. У одного (Семена Дер-Аргучинцева – Спортс’‘) – температура, у второго (Егора Римашевского – Спортс’‘) – микротравма. Думаю, что на днях они восстановятся. Огромная нагрузка легла на три звена, потому что практически весь матч мы отыграли в три тройки.

Хорошо, что вернулся Артем Сергеев. От него большая помощь, поэтому уже легче было в плане защитников. А нападающих сегодня пришлось крутить и находить какие-то варианты. Моменты были и у нас, и у них, на буллитах нам больше повезло. Мотор [Максим Моторыгин] – молодец. Он хорошо отыграл в серии.

Все игроки хотят много играть. Тяжелее играть в 13 нападающих, чем в 11. Но в такой ситуации приходится дробить игру и просить играть короткими сменами. Думаю, что все наигрались.

Перед игрой делали акценты на том, что очень быстрые и креативные нападающие у соперника. Обратили внимание, чтобы ближе играли к Ремпалу, у которого хороший бросок. Кузнецов может и один в один обыграть, и площадку хорошо видит, поэтому говорили про них на собрании», – сказал Козлов.

Виктор Козлов о 2:3 от «Динамо»: «Мои задумки по новым сочетаниям не сработали, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoВячеслав Козлов
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoШелдон Ремпал
logoЕвгений Кузнецов
logoСемен Дер-Аргучинцев
logoАртем Сергеев
logoСалават Юлаев
logoМаксим Моторыгин
logoЕгор Римашевский
logoЧемпионат.com
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, сплошные травмы. Молодцы играют и побеждают вопреки, но хотелось чтобы к плей-офф все таки побольше игроков здоровы были
Ответ Stas_M
Согласен 👍.
Думаю, по календарю не совсем верно четвертую игру через день ставить на выезд. Салават был свежее , но команда там менее выстроена . Победили по делу.
Динамовцы-молодцы, вытащили игру, удачи в следующих матчах !!!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Козлов о 2:3 от «Динамо»: «Мои задумки по новым сочетаниям не сработали, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом»
13 марта, 18:27
Вячеслав Козлов о 6:4 с минским «Динамо»: «На морально‑волевых вытащили матч. 1-й период проспали, не включились, во 2-м поменяли рисунок игры»
9 марта, 18:28
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Салават» примет «Шанхай», «Сочи» сыграет с «Амуром», «Динамо» Минск против «Локомотива»
21 минуту назад
Овечкин не выходил на лед в овертайме против «Бостона» (2:3 Б). Форвард «Вашингтона» нанес 3 броска за 15:47, он не забил 6-м матче подряд
55 минут назадВидео
Селебрини набрал 94 очка в сезоне НХЛ – 4-й результат в истории «Сан-Хосе». Больше было только у Торнтона (2 раза) и Эрика Карлссона
сегодня, 06:58
Чернышов получил травму в 1-й смене матча с «Монреалем», ударившись головой о лед после хита Мэтисона. Форвард «Сан-Хосе» сыграл в НХЛ впервые с января
сегодня, 06:20Видео
Только 3% игроков одерживают победу без Кучерова. Справитесь без него?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Маккиннон приблизился к Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ – 109 очков против 111. Кучеров – 3-й со 106 баллами, у него и Нэтана по 2 матча в запасе по сравнению с лидером
сегодня, 05:42
Дорофеев набрал 2+1 во 2-м матче подряд, сегодня – против «Чикаго». У него 34+23 в 67 играх в сезоне
сегодня, 05:00Видео
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Бостону» по буллитам, «Миннесота» проиграла «Рейнджерс», «Тампа» – «Каролине», «Питтсбург» одолел «Юту»
сегодня, 04:55
«Тампа» проиграла 7 из 9 последних матчей. Команда Купера идет 2-й в дивизионе, отставая от «Баффало» на 4 очка при 2 играх в запасе
сегодня, 04:50
Воронков пропустил матч против «Филадельфии» по решению тренера. Форвард остался в запасе в 4 из 5 последних игр «Коламбуса»
сегодня, 04:20
Ко всем новостям
Последние новости
Шайфли в 4-й раз набрал 80+ очков за сезон. Он разделил с Ковальчуком 1-е место в истории «Виннипега» и «Атланты»
9 минут назад
Мэйфилд провел 600-й матч в НХЛ. У защитника «Айлендерс» 135 очков в регулярках
22 минуты назад
Кагарлицкий о «Сочи»: «Я заинтересован остаться, верю в будущее команды. Не хочется сдаваться и уходить, хочется достойно принять вызов, преодолеть, выйти в плей-офф»
28 минут назад
Крикунов о Третьяке: «Работу президента ФХР обычно оценивают по ЧМ и ОИ. Сейчас у нас этого нет, а все остальное идет нормально: и ВХЛ, и КХЛ, и МХЛ. Хоккей развивается в правильном направлении»
36 минут назад
Квинни о китайской кухне: «Попробовал некоторые блюда, все было очень вкусно. Из русской кухни самые любимые – борщ и пельмени»
сегодня, 08:55
Кагарлицкий об уходе из «Ак Барса»: «Никаких обид. Это бизнес, часть хоккея, ничего страшного. Мы виделись с Валиуллиным, пообщались»
сегодня, 08:44
Коннор в 8-й раз забил 30+ голов за сезон и вышел на 1-е место в истории «Виннипега» и «Атланты», обойдя Ковальчука
сегодня, 08:35
Недопекин о СКА: «Если посмотреть статистику – учет единоборств, подборов, блокированных бросков – мы выходим на уровень плей-офф, как у чемпионских команд»
сегодня, 08:20
Михайлов о ЦСКА: «Команда не играет в самый красивый хоккей в КХЛ, может быть. Но удалось наработать систему, виден рисунок. Игроки приняли требования Никитина»
сегодня, 07:45
Демидов возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ с 52 очками. Сеннеке – 2-й с 51 баллом, Шефер – 3-й с 48
сегодня, 07:35
Рекомендуем