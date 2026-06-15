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  4. Ротенберг о встрече со студентами на ПМЭФ: «Обсудили, как становиться лидером, добиваться успехов. Большие победы приходят, когда ты умеешь работать вместе с другими – в команде»

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Ротенберг о встрече со студентами на ПМЭФ: «Обсудили, как становиться лидером, добиваться успехов. Большие победы приходят, когда ты умеешь работать вместе с другими – в команде»
Ротенберг встретился с талантливыми студентами на ПМЭФ-2026.

Главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг рассказал о встрече со студентами из разных регионов страны на Петербургском международном экономическом форуме. 

«Во время Петербургского международного экономического форума пообщался с талантливыми студентами из разных регионов России в рамках Академии ПМЭФ.

Обсудили много важных тем: как становиться лидером, как добиваться максимальных результатов, как не бояться больших целей и что на самом деле стоит за любым успехом.

Мой главный ответ всегда один: без трудолюбия ничего не бывает. Именно ежедневная работа, дисциплина, умение держать удар и идти вперед дают настоящий результат.

А в хоккее к этому добавляется еще один важнейший элемент – команда. Можно быть талантливым, сильным, амбициозным, но по-настоящему большие победы приходят только тогда, когда ты умеешь работать вместе с другими, слышать партнеров, доверять им и ставить общую цель выше личных амбиций», – написал Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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сборная России U-25

Комментарии

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Лучше всего получается становиться лидером и побеждать тогда, когда у тебя батя олигарх и друг сами знаете кого
ОтветЕбздрогыч
Лучше всего получается становиться лидером и побеждать тогда, когда у тебя батя олигарх и друг сами знаете кого
И всем вместе складывать бабки по бездонным собственным карманам, возникает полное удовлетворение и ощущение себя лидером - победителем)
"Как стать лидером когда твой папа миллиардер"
Ему надо книжку написать "Как стать успешным, если папа миллиардер"
ОтветСобакин В.
Ему надо книжку написать "Как стать успешным, если папа миллиардер"
Чтобы ее написать, ему потребуется команда авторов).
"у моих родителей был самолет"
Во время Петербургского международного экономического форума пообщался с талантливыми студентами из разных регионов России и узнал что есть два пути. Первый надо без папы и самому. Учиться, чё то там знать и всё такое. Второй с папой. Попробовал второй и мне сказали что молодец.
Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: лидер - это хорошо ? - Да, сынок неплохо!
Все дело в ПАПЕ
Истину британский ученый глаголет.
инфоцыганщина какая-то от Ротенберга. Сказал бы честно, мол, вы всё и так понимаете, хоть поржали бы там со студентами
В принципе, он дело говорит. Будучи человеком весьма скромных способностей, примазался к сборной, победившей на ОИ. Теперь вопит, что я/мы выиграли Олимпиаду. Это и есть победа в команде по ротенберговски. Сынка добавляют к профессионалам, которые и делают результат. Сейчас, кстати, время таких сынков, успешных к команде).
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