Ротенберг о встрече со студентами на ПМЭФ: «Обсудили, как становиться лидером, добиваться успехов. Большие победы приходят, когда ты умеешь работать вместе с другими – в команде»

Ротенберг встретился с талантливыми студентами на ПМЭФ-2026.

Главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг рассказал о встрече со студентами из разных регионов страны на Петербургском международном экономическом форуме.

«Во время Петербургского международного экономического форума пообщался с талантливыми студентами из разных регионов России в рамках Академии ПМЭФ.

Обсудили много важных тем: как становиться лидером, как добиваться максимальных результатов, как не бояться больших целей и что на самом деле стоит за любым успехом.

Мой главный ответ всегда один: без трудолюбия ничего не бывает. Именно ежедневная работа, дисциплина, умение держать удар и идти вперед дают настоящий результат.

А в хоккее к этому добавляется еще один важнейший элемент – команда. Можно быть талантливым, сильным, амбициозным, но по-настоящему большие победы приходят только тогда, когда ты умеешь работать вместе с другими, слышать партнеров, доверять им и ставить общую цель выше личных амбиций», – написал Ротенберг.