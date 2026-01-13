Депутат Журова о выводе номера Федорова в «Детройте»: «МОК нужно брать пример с НХЛ – там есть уважение к тому, что ценят болельщики. Несмотря на политику, они это сохраняют»

Депутат Журова: МОК нужно брать пример с НХЛ – там есть уважение к болельщикам.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала вывод игрового номера Сергея Федорова из обращения в «Детройте ».

Торжественная церемония состоялась сегодня ночью перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Ред Уингс» и «Каролиной» (4:3 ОТ).

– Вас удивило решение «Детройта» вывести из обращения номер Федорова, несмотря на политическую ситуацию?

– НХЛ – одно из немногих масштабных международных соревнований, которые не подчиняются МОК. Здесь МОК нужно брать с НХЛ пример, там есть многолетние традиции, уважение к тому, что ценят болельщики. И они это сохраняют, несмотря на политические моменты.

Там прекрасно понимают, что если один раз позволят себе отойти от этого – может разрушиться все, что строилось долгие годы, – сказала Журова.

Сергей Федоров: «Детройт – мой дом, где бы я ни находился. Я чувствовал себя спокойно и дышал по-другому, каждый раз приземляясь здесь»