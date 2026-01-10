Фетисов о дыре во льду в тестовом матче перед ОИ-2026: «Италия – нехоккейная страна. Сочи – единственное место с инфраструктурой для турнира со звездами НХЛ. Видим тройные стандарты»

Вячеслав Фетисов: Италия – нехоккейная страна.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об остановке тестового хоккейного матча в преддверии Олимпиады-2026.

Во втором периоде игру прервали на пять минут, так как потребовалось заделать дыру во льду , образовавшуюся между кругами вбрасывания.

«Во‑первых, Италия – нехоккейная страна. Во‑вторых, единственное место, которое обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения турнира со звездами НХЛ – это Сочи.

У нас мы видим тройные стандарты. Помню, как проверяли сочинские объекты, как эти контрольные органы все тщательно смотрели. А там, видно, были всякие послабления. В данном случае интересна реакция НХЛ.

Главное для участия их звездных хоккеистов – стандартная инфраструктура НХЛ . Она самая высокая. Все это ради того, чтобы игроки не получили травмы. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Вячеслав Фетисов.