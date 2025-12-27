Агент Овечкина о том, что Федоров пригласил игрока на церемонию выведения номера в «Детройте»: «Почетная история. Они дружат, вместе играли в «Вашингтоне». Ситуация понятна»
Агент Овечкина оценил приглашение от Федорова на церемонию в «Детройт».
Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина, оценил приглашение капитана «Вашингтона» в Детройт.
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров ранее позвал Овечкина на церемонию выведения своего номера в «Ред Уингс».
Событие пройдет в ночь с 12 на 13 января перед домашним матчем «Детройта» с «Каролиной». «Кэпиталс» играют 11 и 13 января.
«Это, безусловно, почетная история. Конечно, они общаются между собой, дружат. Они вместе играли в «Вашингтоне», поэтому ситуация понятна», – сказал Чистяков.
Депутат Свищев: «Овечкин – человек года. Его отношение к Путину понятно, он никогда не предавал страну и планирует связать жизнь с Россией – построить академию в Москве»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
