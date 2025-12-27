Агент Овечкина о том, что Федоров пригласил игрока на церемонию выведения номера в «Детройте»: «Почетная история. Они дружат, вместе играли в «Вашингтоне». Ситуация понятна»

Агент Овечкина оценил приглашение от Федорова на церемонию в «Детройт».

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина , оценил приглашение капитана «Вашингтона » в Детройт.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров ранее позвал Овечкина на церемонию выведения своего номера в «Ред Уингс».

Событие пройдет в ночь с 12 на 13 января перед домашним матчем «Детройта » с «Каролиной». «Кэпиталс» играют 11 и 13 января.

«Это, безусловно, почетная история. Конечно, они общаются между собой, дружат. Они вместе играли в «Вашингтоне», поэтому ситуация понятна», – сказал Чистяков.

