Депутат Журова о дыре во льду в тестовом матче перед ОИ-2026: «В России подобного бы не произошло. Каждая Олимпиада была чем‑то омрачена. А наша сделана идеально»

Журова высказался о дыре во льду в ходе тестового матча перед ОИ-2026.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала остановку тестового хоккейного матча в преддверии Олимпиады-2026.

Во втором периоде игру прервали на пять минут, так как потребовалось заделать дыру во льду , образовавшуюся между кругами вбрасывания.

«В России, конечно, подобного бы не произошло. В Италии – да. Когда была Олимпиада в Турине , на соревнованиях до Олимпиады конькобежный стадион был не готов. Там была бетонная пыль на льду, а для конькобежцев это как ехать по асфальту.

Для этого и нужны тестовые соревнования, чтобы понять, какие ошибки исправить. Итальянцы склонны делать все в последний момент. Какие‑то нюансы будут.

Олимпиада в Сочи отличается от других тем, что мы сделали работу сверх стандартных требований, помимо стандартов МОК.

Если у страны есть возможности, она выходит за эти рамки, как мы и сделали. Особенно это ценно на зимней Олимпиаде. Никакие соревнования несопоставимы с играми в Сочи .

Во Франции спортсмены вообще жили в одном месте, а их возили в другое место, достаточно долго. Многие были не готовы к таким испытаниям. Каждая Олимпиада была чем‑то омрачена. А наша была сделана идеально», – сказала Светлана Журова.