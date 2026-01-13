«Детройт» вывел из обращения 91-й номер Федорова перед матчем с «Каролиной». Экс-форвард клуба появился на льду на кабриолете

«Детройт» вывел из обращения 91-й номер Сергея Федорова.

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Каролиной» (4:3 ОТ) состоялась торжественная церемония вывода из обращения номера бывшего нападающего «Ред Уингс» Сергея Федорова .

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» посетил церемонию вместе с семьей. Федоров появился на льду на пассажирском сиденье кабриолета.

Действующие хоккеисты прибыли на матч в футболках с именем Федорова, а на разминку перед игрой вышли на лед в форме с номером 91.

Кроме того, о событии сообщили на большом табло на стадионе бейсбольного клуба «Детройт Тайгерс».

Федоров провел 13 из 18 сезонов в лиге в «Детройте». Он занимает 6-е место в истории клуба по набранным очкам – 954 (400+554) балла в 908 матчах.

Фото: x.com/NHL, x.com/DetroitRedWings