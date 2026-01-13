Сергей Федоров: «Детройт – мой дом, где бы я ни находился. Я чувствовал себя спокойно и дышал по-другому, каждый раз приземляясь здесь»

Сергей Федоров: Детройт – мой дом, где бы я ни находился.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров назвал Детройт своим домом.

Это произошло на пресс-конференции, которая состоялась перед церемонией вывода из обращения в «Ред Уингс» игрового номера бывшего нападающего.

«Детройт – мой дом. Всегда им был, где бы я ни находился. Клянусь, каждый раз, когда я приземлялся в Детройте, то чувствовал себя спокойно и дышал по-другому.

Мне нравится это чувство каждый раз, когда я приземляюсь. Детройт – мой дом», – сказал Федоров.

Федоров провел 13 сезонов за «Детройт » в НХЛ. Он занимает шестое место в истории клуба по набранным очкам – 954 (400+554) балла в 908 матчах.

Сергей Федоров: «Мой уход из «Детройта» – огромная ошибка. Это моя вина. Одно из преимуществ этой ситуации – встреча с женой»