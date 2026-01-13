Сергей Федоров: «Мой уход из «Детройта» – огромная ошибка. Это моя вина. Одно из преимуществ этой ситуации – встреча с женой»

Сергей Федоров назвал свой уход из «Детройта» ошибкой.

Бывший нападающий «Детройта » Сергей Федоров назвал свой уход из клуба ошибкой.

В 1998 году Федоров подписал соглашение с «Каролиной», приняв оффер-шит, но «Ред Уингс» повторили предложение – 38 млн долларов за пять лет плюс подписные бонусы.

В 2003 году Федоров подписал контракт с «Анахаймом» – на 40 миллионов долларов за 5 лет. «Детройт» предлагал хоккеисту 50 миллионов за этот же срок.

«У меня уже давно есть кое-что, чем я хотел бы поделиться и прояснить. Уйти из «Детройта» было огромной ошибкой. Это моя вина.

Одно из главных преимуществ этой ситуации заключалось в том, что это направило меня на путь встречи с любовью всей моей жизни, моей женой Кариной, которая подарила мне двух прекрасных детей – Александру и Виктора», – сказал Сергей Федоров в своем монологе во время церемонии вывода из обращения его 91-го номера, за который он играл в «Детройте».

«Детройт» вывел из обращения 91-й номер Федорова перед матчем с «Каролиной». Экс-форвард клуба появился на льду на кабриолете