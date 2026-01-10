СКА проиграл «Металлургу» – 1:5. Армейцы нанесли 17 бросков в створ, магнитогорцы – 45

СКА проиграл «Металлургу» в матче FONBET КХЛ.

«Металлург» победил СКА (5:1) в домашнем матче FONBET КХЛ.

Клуб из Магнитогорска нанес в створ ворот соперника 45 бросков, армейцы – 17. Форвард Сергей Толчинский набрал 2 (1+1) очка в игре против бывшей команды.

«Металлург » выиграл пятый матч подряд и упрочил лидерство на Востоке и в сводной таблице лиги, имея в активе 70 очков после 43 матчей.

СКА остался на седьмой позиции в Западной конференции, набрав 49 баллов после 41 игры.

Следующий матч «Металлург» проведет дома 14 января с «Сочи», СКА на выезде встретится с «Ладой» 12 января.