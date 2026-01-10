КХЛ. «Северсталь» и «Торпедо» сыграли 7:6, «Металлург» оказался сильнее СКА, «Барыс» уступил «Салавату», «Нефтехимик» победил «Адмирал»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Северсталь» обыграла «Торпедо» (7:6), «Нефтехимик» победил «Адмирал» (4:2), «Металлург» оказался сильнее СКА (5:1), «Барыс» уступил «Салавату Юлаеву» (1:3).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости