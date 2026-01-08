  • Спортс
  Разин о Толчинском: «Нашел свое место через работу. Уважаю игроков, которые не закисливаются, если что-то не получается. Иногда лидеры не в себе копаются, а в потусторонних вещах»
17

Разин о Толчинском: «Нашел свое место через работу. Уважаю игроков, которые не закисливаются, если что-то не получается. Иногда лидеры не в себе копаются, а в потусторонних вещах»

Андрей Разин высказался о победе «Металлурга» над «Авангардом».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Авангардом» со счетом 2:1.

– Далеко не лучшая игра, худший второй период сезона. Один из лучших третьих периодов. Вовремя забили, сыграли самоотверженно. Молодцы.

– Канцеров приболел. Когда вернется?

– Мог бы сыграть сегодня, рвался. Но зачем перенапрягать его на холоде, пока он долечивается? Поберегли его, впереди длинные сложные отрезки.

Это регулярный чемпионат, кровь из носа тут все и вся выигрывать, жертвуя хоккеистами, мы не будем. Скамейка длинная, может, в следующей игре Канцеров сыграет.

– Почему именно Ткачев вместо Канцерова в первом звене?

– Не хотелось разбивать связку Ткачева и Силантьева. В последней игре Козлов хорошо влился в тройку с Вовченко и Толчинским, тоже разбивать не хотелось.

Большинство срабатывало с Федоровым, в Сочи играли Ткачев-Федоров-Козлов. Пробовали, что-то не получалось, и Барака закидывали к ним. В конце концов, Барака отправили к Толчинскому и Вовченко, а Козлова перевели в первое звено.

– Будете пытаться Федорова продолжать переучивать в центра?

– Посмотрим. У него хорошее катание и видение площадки, но и сильный кистевой бросок. Это тоже надо использовать, компонуя его с центрами, кто мог бы его выводить на бросок. Мне нравится их связка с Козловым, может, в дальнейшем будем использовать их так.

– Толчинский с очками четыре матча подряд. Полностью освоился?

– Нашел свое место и роль через работу. Очень уважаю хоккеистов, которые не закисливаются, если что-то не получается, особенно, если хоккеисты статусные. Иногда лидеры именитые не в себе копаются, а в потусторонних вещах.

Серега молодец, он долго шел к этому, нашел свое место, в первую очередь, работой в меньшинстве. Дай бог, так и будет дальше.

– «Металлургу» тяжело даются матчи с топ-соперниками, но сейчас обыграли «Локомотив» и «Аванград». Довольны улучшением в этом компоненте?

– Не скажу, что сегодня мы провели хорошую игру. Просто победили. Были моменты, когда у нас шайба по ленточке ходила, могли начать с 0:2. В хоккее все непредсказуемо. В прошлых матчах с «Авангардом» играли намного лучше, но проигрывали. Сегодня работала вся команда, – сказал Разин. 

«Металлург» выиграл 7 из 8 последних матчей – сегодня 2:1 с «Авангардом». Команда Разина идет 1-й в КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
