Менелл о СКА: «Если мы продолжим играть так, как сейчас, наверняка сможем попасть в топ-4. Мы уверены в нашей команде»

Защитник СКА Бреннан Менелл высказался о выступлении команды.

На данный момент СКА идет на 7-м месте в таблице Запада с 49 очками в 40 играх.

7 января клуб обыграл «Ладу» (5:4 ОТ). В следующем матче, 10 января, СКА сыграет против «Металлурга ».

– Реально ли попасть в топ-4?

– Я думаю, что сейчас мы очень хорошо играем. В последнее время мы выигрываем много игр, Так что, я думаю, если мы продолжим играть так, как сейчас, то наверняка сможем попасть в топ-4.

– Остаются ли опасения, что вы не попадете в плей-офф?

– Нет. Мы уверены в нашей команде. Вы знаете, прямо сейчас мы работаем над тем, чтобы добиться как можно более высокого положения и, как вы сказали, попасть в четверку лучших. Так что мы сейчас не думаем о том, чтобы не попасть в плей-офф.

– Удивлены ли вы, что в России играют в хоккей на Рождество?

– Нет, я думаю, что это, наверное, нормально. Сейчас холодная погода, замерзшие озера. Я думаю, что это забавное занятие на Рождество – играть в хоккей.

– Какие планы у команды на следующую игру?

– Да, Магнитогорск – сильная команда. Мы знаем, что это одна из лучших команд в лиге, и для нас это будет тяжелая игра, поэтому мы должны играть в лучший хоккей и быть готовыми к 60 минутам напряженной игры, – сказал Менелл .