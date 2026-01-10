ЦСКА обменяет Спронга в «Автомобилист» на денежную компенсацию (Артур Хайруллин)
ЦСКА обменяет Спронга в «Автомобилист» на денежную компенсацию.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, ЦСКА обменяет Дэниэла Спронга в «Автомобилист» на денежную компенсацию.
Отмечается, что вариант с переходом 28-летнего форварда в клуб из Екатеринбурга был приоритетным для армейцев в последние дни.
В этом сезоне FONBET КХЛ Спронг набрал 31 (12+19) очко за 29 матчей при полезности «плюс 4». Он не играет с 27 ноября по решению тренера.
Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
