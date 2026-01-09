ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» (3:2). Команда Никитина идет 5-й на Западе

ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей в КХЛ.

ЦСКА победил «Шанхай» (3:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

По ходу матча клуб из Москвы отыгрался с 0:2. Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов набрал 3 (2+1) очка в этой игре.

Победа стала для команды тренера Игоря Никитина 5-й в 6 последних матчах.

На данный момент ЦСКА идет на 5-м месте в таблице Запада с 52 очками в 45 играх.

«Шанхай » занимает 9-е место на Западе с 43 баллами в 43 матчах.