  • Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»
Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»

Игорь Никитин высказался о выступлении ЦСКА.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о выступлении команды.

Сегодня клуб одержал волевую победу над «Шанхаем» со счетом 3:2. На данный момент ЦСКА идет на 5-м месте в таблице Запада с 52 очками в 45 играх.

– Два очка до топ-4 на Западе. Довольны ли вы той игрой, которую вы показываете по сравнению с началом сезона?

– Я в таблицу никогда не заглядываю. Я давно убедился, что качество игры и наличие коллектива дает тебе продвижение по таблице и сетке плей-офф.

Далеко до идеала, но у ребят есть понимание, что они могут сделать.

– Ведется ли поиск игрока, который будет генерировать моменты для команды?

– Естественно, работа ведется. С Игорем Есмантовичем мы разговариваем на эту тему. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, – сказал Никитин.

