Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»
Игорь Никитин высказался о выступлении ЦСКА.
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о выступлении команды.
Сегодня клуб одержал волевую победу над «Шанхаем» со счетом 3:2. На данный момент ЦСКА идет на 5-м месте в таблице Запада с 52 очками в 45 играх.
– Два очка до топ-4 на Западе. Довольны ли вы той игрой, которую вы показываете по сравнению с началом сезона?
– Я в таблицу никогда не заглядываю. Я давно убедился, что качество игры и наличие коллектива дает тебе продвижение по таблице и сетке плей-офф.
Далеко до идеала, но у ребят есть понимание, что они могут сделать.
– Ведется ли поиск игрока, который будет генерировать моменты для команды?
– Естественно, работа ведется. С Игорем Есмантовичем мы разговариваем на эту тему. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, – сказал Никитин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
