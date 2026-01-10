Светлов о прогрессе ЦСКА: «Осень не получилась, но тренеры работали спокойно, это большой бонус. Вывод Спронга из состава переломил командный результат»

Сергей Светлов высказался о прогрессе ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов назвал причины прогресса ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Осень у красно-синих откровенно не получилась. Но посмотрите, что происходит с командой зимой.

С 1 декабря ЦСКА провел 14 матчей – и лишь в одном не взял очков. Эта серия вывела армейцев с восьмого места [на Западе] на пятое – впервые в сезоне.

- За счет чего состоялся такой подъем?

– Вокруг многих клубов было много нервов – но тренеры ЦСКА, наоборот, несмотря на результат, работали спокойно, это большой бонус.

Если говорить о деталях, то трудно их обсуждать, не находясь внутри команды. Но бросается в глаза, что вывод из состава лучшего бомбардира команды Спронга переломил именно командный результат. Как это ни парадоксально, такое в профессиональном хоккее бывает – не всегда личные очки воплощаются в командные.

Отмечу и другие детали. После Кубка Первого канала на свой уровень вышел Полтапов , заметно прибавили и Соркин с Корнауховым. Сбалансировал вратарскую линию обмен с Самоновым . Видимо, сработало и приобретение опытного Калинина, особенно в раздевалке.

Так что спурт красно-синих не должен удивлять. Посмотрим, что с ЦСКА будет дальше. Но, думаю, в первом раунде плей-офф мало кто из лидеров Запада захочет на армейцев выходить, – сказал Светлов.