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  4. Семак считает, что футбол популярнее хоккея в России: «Уровень доступности у футбола значительно выше. В хоккее нужен лед, коньки, дорого»

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Семак считает, что футбол популярнее хоккея в России: «Уровень доступности у футбола значительно выше. В хоккее нужен лед, коньки, дорого»
Семак считает, что футбол популярнее хоккея в России.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил популярность футбола и хоккея в России.

– Что популярнее в стране, хоккей или футбол?

– Мне кажется, что футбол популярнее. Хоккей – исторический вид спорта, которым мы гордимся и где добиваемся выдающихся результатов.

В футболе мы не можем похвастаться выдающимися результатами, но и многие другие страны не могут. Тем не менее, вид спорта популярен из-за большей доступности.

В хоккее нужен лед, коньки, дорого. В футболе нужен мяч, можно играть во дворе и где угодно. Уровень доступности у футбола значительно выше, – сказал Семак.

Сергей Семак: «Раньше войны останавливались во время Олимпиад, а сейчас лозунг «Спорт вне политики» канул в Лету. К политическим заявлениям спортсменов отношусь отрицательно»

***

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: радио Sputnik
logoСергей Семак
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logoпремьер-лига Россия
logoЗенит

Комментарии

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Собственно недавняя история с вратарем Кабо-Верде это лучший ответ всем тем, кто сравнивает футбол по охвату и популярности с другими видами спорта. Овечкин легенда и лучший снайпер в истории НХЛ - 2 млн в инсте, и Возинья после одного крутого матча против Испании на ЧМ - уже более 10 млн (50к было изначально). Это даже как-то смешно)
ОтветПапа Футбола
Собственно недавняя история с вратарем Кабо-Верде это лучший ответ всем тем, кто сравнивает футбол по охвату и популярности с другими видами спорта. Овечкин легенда и лучший снайпер в истории НХЛ - 2 млн в инсте, и Возинья после одного крутого матча против Испании на ЧМ - уже более 10 млн (50к было изначально). Это даже как-то смешно)
Ну зато Овечкин в разы больше Возиньи зарабатывает))
Ответa2wai
Ну зато Овечкин в разы больше Возиньи зарабатывает))
В гольфе еще больше зарабатывают, но кто смотрит гольф?
В бедных странах футбол популярен,нужен только мяч
Ответчакушка
В бедных странах футбол популярен,нужен только мяч
зачастую и мяч-то не нужен, сойдёт и бутылка пластиковая
Пора бить за такие вопросы.
Не знаю как этот позор прекратить.
Для плавания нужны плавки и очки, а для бега только кеды. Из за таких Семаков которые заставляют покупать бразильцев нет развития русских игроков. Кстати в секции в том же Питере берут по блату за большие деньги. Уже давно хоккей, футбол и теннис только для детей богатых родителей и нужен сверх талант чтобы пролезть сквозь этих бездарей с деньгами
ОтветМатрос Кот
Для плавания нужны плавки и очки, а для бега только кеды. Из за таких Семаков которые заставляют покупать бразильцев нет развития русских игроков. Кстати в секции в том же Питере берут по блату за большие деньги. Уже давно хоккей, футбол и теннис только для детей богатых родителей и нужен сверх талант чтобы пролезть сквозь этих бездарей с деньгами
Для плавания нужен бассейн
ОтветElmir Kefir
Для плавания нужен бассейн
Лето, на реку идти можно плавать. Бесплатно.
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