Семак считает, что футбол популярнее хоккея в России: «Уровень доступности у футбола значительно выше. В хоккее нужен лед, коньки, дорого»

Семак считает, что футбол популярнее хоккея в России.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак оценил популярность футбола и хоккея в России.

– Что популярнее в стране, хоккей или футбол?

– Мне кажется, что футбол популярнее. Хоккей – исторический вид спорта, которым мы гордимся и где добиваемся выдающихся результатов.

В футболе мы не можем похвастаться выдающимися результатами, но и многие другие страны не могут. Тем не менее, вид спорта популярен из-за большей доступности.

В хоккее нужен лед, коньки, дорого. В футболе нужен мяч, можно играть во дворе и где угодно. Уровень доступности у футбола значительно выше, – сказал Семак.

Сергей Семак: «Раньше войны останавливались во время Олимпиад, а сейчас лозунг «Спорт вне политики» канул в Лету. К политическим заявлениям спортсменов отношусь отрицательно»

***

Разбор главных событий недели в РПЛ и на чемпионате мира – в новом выпуске «Фабрики футбола» 📹