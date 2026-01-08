  • Спортс
  • Шефер – главный фаворит на «Колдер» по версии ESPN, защитник «Айлендерс» получил 85% голосов. Демидов и Валльстедт – в топ-3
ESPN опросил ряд членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), которые назвали главных претендентов на «Колдер Трофи».

Награда вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Лидером голосования стал защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер, набравший более 85% голосов. В этом сезоне на счету 18-летнего игрока 29 (10+19) очков за 43 матча.

В топ-3 также вошли форвард «Монреаля» Иван Демидов (36 очков за 43 игры) и вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт (92,6% сэйвов в 17 матчах).

Отметим, что именно члены PHWA будут выбирать обладателя приза по итогам регулярки.

Макар – единогласно главный фаворит на «Норрис» по версии сайта НХЛ. Веренски – 2-й, Куинн Хьюз – 4-й, Хатсон – 5-й, Бушар – 8-й, Шефер – 10-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
