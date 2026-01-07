Экс-сотрудница подала в суд на НХЛ и «Анахайм» за домогательства, травлю и дискриминацию. Она требует компенсацию за моральный ущерб

Экс-сотрудница подала в суд на НХЛ и «Анахайм».

Бывшая сотрудница НХЛ и «Анахайма » подала судебный иск против организаций. Она утверждает, что с 2022 по 2025 год подвергалась сексуальным домогательствам, травле и дискриминации, работая на обе компании.

Роуз Харрис была IT-координатором в OC Sports and Entertainment, которой принадлежит «Анахайм». Харрис говорит, что подвергалась «многократным и бесконтрольным» домогательствам и травле, которые включали «сексуализированные прикосновения без согласия, вульгарные, сексистские и уничижительные комментарии, в том числе гомофобные оскорбления».

В иске Харрис утверждает, что Ник Агилера, ранее работавший в отделе по связям с общественностью, подвергал ее нежелательным физическим контактам и шуткам. Она также заявила, что Агилера рассказал другим сотрудникам отдела о том, что у них были сексуальные отношения.

Истица также утверждает, что менеджеры по экипировке «Анахайма» домогались ее, делая уничижительные замечания, причем один из них также рассказал другим сотрудникам о том, что у него и Харрис были отношения.

Истица заявляет, что сообщила в отдел кадров OCSE о домогательствах, и ей сказали, что «с большей вероятностью», в ходе этих взаимодействий были нарушены некоторые правила компании. Отдел кадров, как сообщается, ничего не предпринял, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. Харрис уволилась в декабре 2024 года.

В январе 2025 года она устроилась в IT-отдел НХЛ в Нью-Йорке. Харрис утверждает, что OCSE вступила в сговор с НХЛ с целью добиться ее увольнения из лиги. Якобы кто-то из ее бывших работодателей сообщил Патрис Дистлер, старшему вице-президенту НХЛ и директору по кадровым вопросам, что Харрис является «жертвой сексуального домогательства и свидетелем по конфиденциальному судебному делу» против OCSE и «Анахайма».

Она утверждает, что после того, как НХЛ была проинформирована об этом, ей специально поручили работу с электронными письмами Дистлер. Вскоре после этого, по словам Харрис, Дистлер обвинила ее во взломе почты и немедленно уволила.

В иске говорится, что НХЛ так и не предоставила никаких документов о взломе, и вся электроника Харрис была возвращена Дистлер напрямую.

Харрис также утверждает, что НХЛ и OCSE продолжают вносить ее в «черный список» в индустрии и делают невозможным для нее трудоустройство в мире спорта. Она требует выплаты компенсации за моральный ущерб.