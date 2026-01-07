Макар – единогласно главный фаворит на «Норрис» по версии сайта НХЛ. Веренски – 2-й, Куинн Хьюз – 4-й, Хатсон – 5-й, Бушар – 8-й, Шефер – 10-й
Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Норрис Трофи». Награда вручается лучшему защитнику НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
Каждый из 16 респондентов выбирал пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Кэйл Макар («Колорадо») – 80 очков (16 первых мест);
2. Зак Веренски («Коламбус») – 57;
3. Миро Хейсканен («Даллас») – 37;
4. Куинн Хьюз («Миннесота») – 22;
5-6. Мориц Зайдер («Детройт») – 12;
5-6. Лэйн Хатсон («Монреаль») – 12;
7. Джейкоб Чикран («Вашингтон») – 11;
8-9. Джош Моррисси («Виннипег») – 3;
8-9. Эван Бушар («Эдмонтон») – 3;
10. Мэттью Шефер («Айлендерс») – 2;
11. Джон Карлсон («Вашингтон») – 1.
Демидов не вошел в топ-3 фаворитов на «Колдер» по версии сайта НХЛ. Шефер – 1-й, Валльстедт – 2-й, Аскаров – 5-й, Никишин – 9-й