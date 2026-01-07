  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макар – единогласно главный фаворит на «Норрис» по версии сайта НХЛ. Веренски – 2-й, Куинн Хьюз – 4-й, Хатсон – 5-й, Бушар – 8-й, Шефер – 10-й
11

Макар – единогласно главный фаворит на «Норрис» по версии сайта НХЛ. Веренски – 2-й, Куинн Хьюз – 4-й, Хатсон – 5-й, Бушар – 8-й, Шефер – 10-й

Макар – единогласно главный фаворит на «Норрис» по версии сайта НХЛ.

Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Норрис Трофи». Награда вручается лучшему защитнику НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из 16 респондентов выбирал пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Кэйл Макар («Колорадо») – 80 очков (16 первых мест);

2. Зак Веренски («Коламбус») – 57;

3. Миро Хейсканен («Даллас») – 37;

4. Куинн Хьюз («Миннесота») – 22;

5-6. Мориц Зайдер («Детройт») – 12;

5-6. Лэйн Хатсон («Монреаль») – 12;

7. Джейкоб Чикран («Вашингтон») – 11;

8-9. Джош Моррисси («Виннипег») – 3;

8-9. Эван Бушар («Эдмонтон») – 3;

10. Мэттью Шефер («Айлендерс») – 2;

11. Джон Карлсон («Вашингтон») – 1.

Демидов не вошел в топ-3 фаворитов на «Колдер» по версии сайта НХЛ. Шефер – 1-й, Валльстедт – 2-й, Аскаров – 5-й, Никишин – 9-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoКэйл Макар
logoКолорадо
logoКоламбус
logoДаллас
logoЗак Веренски
logoМиро Хейсканен
logoМиннесота
logoДетройт
logoКуинн Хьюз
logoМориц Зайдер
logoЛэйн Хатсон
logoМонреаль
logoВиннипег
logoДжейкоб Чикран
logoДжош Моррисси
logoЭван Бушар
logoВашингтон
logoЭдмонтон
logoАйлендерс
logoДжон Карлсон
logoМэттью Шефер
logoНХЛ
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вегас» заполняет домашнюю арену на 102,2% – 1-е место в НХЛ. У 8 команд – 100-процентная посещаемость, «Баффало» на последнем месте – 85,9% (The Athletic)
26 ноября 2025, 12:58
Макар – главный претендент на «Норрис Трофи» после четверти сезона по версии сайта НХЛ. Моррисси – 2-й, Шефер – 6-й, Сергачев получил 1 голос
25 ноября 2025, 07:15
Главные новости
Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»
2 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Чикаго», «Виннипег» против «Лос-Анджелеса», «Юта» сыграет с «Сент-Луисом»
24 минуты назад
Никитин о 3:2 с «Шанхаем»: «Нужно отдать должное сопернику, они задали планку. Нам приходилось зарабатывать моменты. Благодарю парней, что смогли переломить встречу»
49 минут назад
«Каролина» рассматривает варианты обмена Котканиеми (Эллиотт Фридман)
сегодня, 17:12
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» (3:2). Команда Никитина идет 5-й на Западе
сегодня, 16:26
КХЛ. ЦСКА обыграл «Шанхай», «Сочи» проиграл «Ладе», «Трактор» победил «Амур»
сегодня, 16:16
«Амур» обменяет Заседу в «Нефтехимик» на Юртайкина («СЭ»)
сегодня, 15:55
Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»
сегодня, 15:19Видео
Радулов получит до 85 млн рублей от «Локомотива» за следующий сезон. 25 из них – бонус за попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ в регулярке («Матч ТВ»)
сегодня, 14:30
Малкин о возвращении после травмы в матче с «Нью-Джерси»: «Я немного нервничал, даже дышать не мог в 1-м периоде. Со второго я заиграл намного лучше»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:4 от «Лады»: «Наошибались, качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать. Задачу попадания в плей-офф никто не снимал»
16 минут назад
Мельничук заработает 14 млн рублей в «Локомотиве» в сезоне-2026/27 («Матч ТВ»)
28 минут назад
Тренер «Шанхая» Келли о 2:3 от ЦСКА: «Выдали хороший старт, повели 2:0, но затем соперник добавил физически. Третий период был равный, они додавили и забили важный гол»
38 минут назад
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Ведется правильная работа. Мне нравится, как ребята работают, показывают хорошую результативность»
сегодня, 16:54
Агент Радулова: «Продление контракта – инициатива «Локомотива». Такой игрок один в КХЛ, поэтому их желание очевидно»
сегодня, 16:44
«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи»
сегодня, 16:34
Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках «Mentors’ Trip»
сегодня, 16:12Фото
«Адмирал» внес Шугаева в список травмированных
сегодня, 15:43
«Локомотив» продлил контракт с Мельничуком до 2027 года
сегодня, 15:29
Андриевский о 2:4 с «Трактором»: «Амур» транжирил моменты, а соперник – наоборот. Поездка прошла кувырком, надо с чистого листа начать домашнюю серию»
сегодня, 14:55