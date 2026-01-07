  • Спортс
«Рейнджерс» избежали худшего сценария с Шестеркиным. Вратарь, вероятно, пропустит неделю из-за травмы (ESPN)

Ранее стало известно, что «Рейнджерс» внесли его в список травмированных. Голкипер получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:3 ОТ). Тогда ему помогли уйти со льда, он не опирался на левую ногу.

Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, «Рейнджерс» избежали худшего сценария с Шестеркиным.

Ему сделали томографию, и его состояние продолжают оценивать, но травма, как полагают, не выведет его из строя на более длительный срок, чем предполагает статус «с недели на неделю».

