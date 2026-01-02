Крикунов о бане России: «Путин и Трамп нашли точки соприкосновения, в 2027-м нас вернут. Американцы помогут. Макрон уже на ладан дышит, рейтинги европейских руководителей – от 10 до 20%»

Крикунов о бане России: Путин и Трамп нашли точки соприкосновения, нас вернут.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов заявил, что национальную команду скоро вернут на международные турниры.

«В 2026 году точно задумаются, чтобы вернуть Россию на международную арену, а в 2027 нас все-таки вернут. На первый план выходят наши отношения с американцами, а они складываются хорошие, Путин и Трамп нашли точки соприкосновения.

Конечно, сейчас в первую очередь разговор не про хоккей, а про большую политику. Но, возможно, американцы нам помогут в этом деле. Пора уже возвращать Россию на турниры.

Посмотрите на рейтинги этих европейских руководителей – от 10 до 20%. Макрон уже на ладан дышит. Их в своих странах не очень любят.

Думаю, они досиживают и их больше не будет. Придут более здравомыслящие люди, и все вернется на круги своя», – сказал Крикунов.

