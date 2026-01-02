Крикунов о бане России: «Путин и Трамп нашли точки соприкосновения, в 2027-м нас вернут. Американцы помогут. Макрон уже на ладан дышит, рейтинги европейских руководителей – от 10 до 20%»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов заявил, что национальную команду скоро вернут на международные турниры.
«В 2026 году точно задумаются, чтобы вернуть Россию на международную арену, а в 2027 нас все-таки вернут. На первый план выходят наши отношения с американцами, а они складываются хорошие, Путин и Трамп нашли точки соприкосновения.
Конечно, сейчас в первую очередь разговор не про хоккей, а про большую политику. Но, возможно, американцы нам помогут в этом деле. Пора уже возвращать Россию на турниры.
Посмотрите на рейтинги этих европейских руководителей – от 10 до 20%. Макрон уже на ладан дышит. Их в своих странах не очень любят.
Думаю, они досиживают и их больше не будет. Придут более здравомыслящие люди, и все вернется на круги своя», – сказал Крикунов.
