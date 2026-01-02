Владимир Кузьмичев ответил, чем Россия лучше других стран.

Агент Владимир Кузьмичев высказался о том, мечтал ли он о жизни в Европе.

– Вы когда-нибудь мечтали пожить в Европе?

– Нет. Честно говоря, это не про меня. Европа – хороша на неделю, максимум на две: приехал, отдохнул, посмотрел, насладился – и хватит. Этого мне хватает на год-два вперед.

Подолгу там быть – мне тяжело. Не по душе.

Мне гораздо ближе свой ритм, своя природа. Если есть возможность, я всегда уезжаю в Ярославскую губернию – на охоту. Там тишина, лес, свежий воздух… Вот это для меня настоящий отдых. Не шопинг и не террасы с кофе, а именно – земля, оружие и тишина.

– Чем, на ваш взгляд, Россия лучше других стран?

– Всем. Но прежде всего – людьми.

Таких, как у нас, нет нигде. Да, мы все разные – по характеру, по взглядам, по месту, откуда родом. Но в русских людях есть глубокие жизненные ценности, которые формировались годами. Они не куплены, не навязаны – они выстраданы, прожиты.

Это доброта в нужный момент, умение держаться вместе в трудное время, чувство долга, уважение к старшим, верность друзьям. Это то, что не измерить деньгами. И за это я особенно ценю Россию, – сказал агент Владимир Кузьмичев.