Селебрини 10-й раз в сезоне НХЛ набрал 3+ очка – за 39 матчей. Только Гретцки был быстрее среди игроков не старше 20 лет – 38 игр

Макклин Селебрини едва не повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

Форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини сделал 3 (1+2) результативных действия в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма » (5:4).

19-летний хоккеист в десятый раз в текущем сезоне набрал 3 очка за игру и более. Он стал вторым хоккеистом младше 20 лет по скорости достижения этой отметки. Быстрее был только Уэйн Гретцки – 38 игр в сезоне-1980/81.

В этой регулярке на счету Селебрини 60 (21+39) очков за 39 игр при полезности «плюс 13».

Чернышов после паса Селебрини забил во 2-м матче подряд – «Анахайму». У 20-летнего форварда 6 очков в 6 играх за «Сан-Хосе»