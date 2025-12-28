Селебрини про Чернышова: «Великолепен. У него было столько моментов в последних матчах»

Селебрини про Чернышова: великолепен, так много моментов у него было.

Форвард «Сан‑Хосе» Макклин Селебрини высоко отозвался о форварде Игоре Чернышове . Чернышов ранее забросил первую шайбу в лиге и отметился результативной передачей в этой игре. «Он был великолепен. Габаритный игрок, отлично ведет шайбу, у него было столько моментов в последних матчах. Приятно видеть, как он забил гол», – сказал Селебрини. На счет россиянина 5 (1+4) очков в 5 матчах регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.