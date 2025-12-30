Селебрини набрал 1+2 против «Анахайма», у Маккиннона 1+1 – против «Лос-Анджелеса». Нэтан отстает на 3 очка от Макдэвида в гонке бомбардиров, Макклин – на 9
Нэтан Маккиннон отстает на три очка от Коннора Макдэвида.
Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес» (5:2).
В сегодняшнем игровом дне также форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини записал на свой счет 3 (1+2) балла в матче с «Анахаймом» (5:4). Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал одну передачу в игре против «Виннипега» (3:1).
Макдэвид продолжает лидировать в гонке лучших бомбардиров текущего сезона – 69 (24+45) очков в 40 матчах.
Маккиннон отстает от Макдэвида на три балла, имея в активе 66 (32+34) баллов в 38 матчах.
Селебрини замыкает тройку лидеров – на его счету 60 (21+39) очков в 39 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
