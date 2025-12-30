Чернышов после паса Селебрини забил во 2-м матче подряд – «Анахайму». У 20-летнего форварда 6 очков в 6 играх за «Сан-Хосе»
Игорь Чернышов забил гол во втором матче подряд в сезоне НХЛ.
20-летний нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4).
Россиянин отличился во втором периоде, использовав передачу Макклина Селебрини.
Чернышов завершил матч с «Дакс» с полезностью «минус 1». Он также нанес два броска по воротам и провел на льду 15:53 (1:44 – в большинстве).
Форвард набрал 6 (2+4) очков при полезности «плюс 4» в 6 матчах за «Шаркс». Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
