Овечкин с 31-м хет-триком в регулярках НХЛ, Нечас с 2+2, Куик со 2-м шатаутом подряд – звезды дня в лиге

Александр Овечкин, Мартин Нечас и Джонатан Куик – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Рейнджерс » Джонатан Куик , засушивший «Сиэтл» (2:0) при 24 отраженных бросках. Шатаут стал для него 2-м подряд и 62-м в регулярках лиги (18-е место в истории).

Вторая звезда – форвард «Каролины» Мартин Нечас с 4 (2+2) очками в матче с «Сент-Луисом» (4:1). Игрок продлил результативную серию до 13 игр и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров лиги.

Первая звезда – капитан «Вашингтона » Александр Овечкин с хет-триком в матче с «Вегасом» (5:2). Нападающий в 31-й раз забросил 3+ шайбы в регулярках лиги и делит лидерство в сезонной гонке снайперов с 13 голами.