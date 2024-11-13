Уилсон о переходе в «Металлург»: «Деньги стали ключевым фактором – мне предложили лучший контракт с шикарными условиями. Чемпионство тоже было аргументом»
Скотт Уилсон рассказал о причинах перехода в «Металлург».
В прошлом сезоне канадский форвард выступал за «Витязь». В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 7 (4+3) очков в 19 матчах за магнитогорский клуб.
«Металлург» был наиболее настойчив и конкретен. Они вообще первыми на меня вышли, поэтому я сделал выбор в пользу Магнитогорска. Чемпионство, которое они завоевали в прошедшем сезоне, тоже было аргументом играть именно здесь.
Конечно, деньги стали ключевым фактором при переходе в «Металлург», поскольку команда предложила мне лучший контракт с шикарными условиями.
Помимо всего прочего, я, конечно, хочу не только зарабатывать, но и выигрывать», – сказал нападающий «Металлурга» Скотт Уилсон.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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