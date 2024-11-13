НХЛ хочет сократить максимальные сроки контрактов игроков. Пункт вынесут на переговоры о коллективном соглашении
НХЛ хочет сократить максимальные сроки контрактов хоккеистов с 2026 года.
«Это вопрос, на котором нас попросили сосредоточиться генеральные менеджеры. Они сказали, что если мы можем добиться сокращения сроков контракта, то мы должны включить это в наш список», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
Действующее коллективное соглашение лиги истекает в сентябре 2026 года.
В настоящее время срок действия контракта составляет восемь лет, если игрок переподписывает контракт со своей нынешней командой, и семь лет, если он переходит в другую. Эти ограничения были введены после локаута в сезоне-2012/13 годов.
«Вегас» заполняет домашнюю арену на 102,2% – 1-е место в НХЛ. У 11 команд – 100-процентная посещаемость, у «Виннипега» – 89,8%, «Сан-Хосе» на последнем месте – 77,5% (The Athletic)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
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