НХЛ хочет сократить максимальные сроки контрактов игроков. Пункт вынесут на переговоры о коллективном соглашении

НХЛ хочет сократить максимальные сроки контрактов хоккеистов с 2026 года.

«Это вопрос, на котором нас попросили сосредоточиться генеральные менеджеры. Они сказали, что если мы можем добиться сокращения сроков контракта, то мы должны включить это в наш список», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли .

Действующее коллективное соглашение лиги истекает в сентябре 2026 года.

В настоящее время срок действия контракта составляет восемь лет, если игрок переподписывает контракт со своей нынешней командой, и семь лет, если он переходит в другую. Эти ограничения были введены после локаута в сезоне-2012/13 годов.

«Вегас» заполняет домашнюю арену на 102,2% – 1-е место в НХЛ. У 11 команд – 100-процентная посещаемость, у «Виннипега» – 89,8%, «Сан-Хосе» на последнем месте – 77,5% (The Athletic)