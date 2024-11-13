Гаджович и Диллон подрались в матче «Флориды» с «Нью-Джерси». Каждый нанес более 20 ударов за 30 секунд
В матче «Флориды» с «Нью-Джерси» произошла драка.
Инцидент произошел в середине второго периода игры регулярного чемпионата НХЛ, завершившегося победой «Девилс» со счетом 4:1.
Форвард «Пантерс» Джона Гаджович сошелся в поединке с Бренденом Диллоном.
Каждый игрок выбросил в сторону оппонента более 20 ударов, совершив несколько попаданий. Драка продолжалась около 30 секунд.
Портал HockeyFights признал победителем Гаджовича и оценил бой в 8,9 балла из 10 – лучший показатель сезона.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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