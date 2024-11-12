Плющев о «Тракторе»: «Гру не сделал ничего выдающегося – ушли хоккеисты, считавшие себя пупами земли. Но он заслуживает уважения – хочет ставить хоккей, а не драмкружковые игры»
Канадский специалист возглавил челябинский клуб в межсезонье. «Трактор» идет на первом месте в Восточной конференции, набрав 37 очков за 25 матчей.
«Гру не сделал ничего выдающегося. Думаю, он переговорил со многими людьми, которые работают в клубе, посмотрел видеозаписи и отцепил балласт, который мешал клубу и молодым игрокам.
Уральская школа всегда была одной из лучших в стране. Так что ребята раскрепостились, когда из команды ушли хоккеисты, считавшие себя пупами земли. Он проделал нормальную профессиональную работу, которую и должен делать.
Он не постеснялся и не пошел на поводу у некоторых популистских мнений болельщиков и руководства. К нему прислушались и дали возможность выполнять свою работу. Вот вам и результат.
Так что Гру в любом случае заслуживает уважения. Он пришел и дал понять, что хочет ставить команде хоккей, а не драмкружковые игры.
Надо отдать должное руководству клуба – оно согласилось и попробовало. Пока у «Трактора» все получается», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
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