Плющев о «Тракторе»: «Гру не сделал ничего выдающегося – ушли хоккеисты, считавшие себя пупами земли. Но он заслуживает уважения – хочет ставить хоккей, а не драмкружковые игры»

Владимир Плющев высказался об игре «Трактора» и Бенуа Гру.

Канадский специалист возглавил челябинский клуб в межсезонье. «Трактор » идет на первом месте в Восточной конференции, набрав 37 очков за 25 матчей.

«Гру не сделал ничего выдающегося. Думаю, он переговорил со многими людьми, которые работают в клубе, посмотрел видеозаписи и отцепил балласт, который мешал клубу и молодым игрокам.

Уральская школа всегда была одной из лучших в стране. Так что ребята раскрепостились, когда из команды ушли хоккеисты, считавшие себя пупами земли. Он проделал нормальную профессиональную работу, которую и должен делать.

Он не постеснялся и не пошел на поводу у некоторых популистских мнений болельщиков и руководства. К нему прислушались и дали возможность выполнять свою работу. Вот вам и результат.

Так что Гру в любом случае заслуживает уважения. Он пришел и дал понять, что хочет ставить команде хоккей, а не драмкружковые игры.

Надо отдать должное руководству клуба – оно согласилось и попробовало. Пока у «Трактора» все получается», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев .