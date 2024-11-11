«Авангард» хочет расстаться со Спунером. Форварда подписали 20 сентября (Алексей Шевченко)

«Авангард» хочет расстаться со Райаном Спунером.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

32-летний форвард пропустил два последних матча омского клуба. Главный тренер «Авангарда » Сергей Звягин объяснил его отсутствие ротацией.

Спунер пришел в команду по ходу регулярного чемпионата. Контракт с ним был подписан 20 сентября.

В этом сезоне на счету канадца 7 (1+6) очков в 10 играх при полезности «минус 3».