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«Авангард» хочет расстаться со Спунером. Форварда подписали 20 сентября (Алексей Шевченко)

«Авангард» хочет расстаться со Райаном Спунером.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

32-летний форвард пропустил два последних матча омского клуба. Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин объяснил его отсутствие ротацией.

Спунер пришел в команду по ходу регулярного чемпионата. Контракт с ним был подписан 20 сентября.

В этом сезоне на счету канадца 7 (1+6) очков в 10 играх при полезности «минус 3».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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